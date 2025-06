Moradia consciente: o futuro sustentável dos condomínios

Durante muito tempo, a sustentabilidade foi tratada como um tema distante da vida cotidiana, restrito às esferas governamentais ou grandes corporações. No entanto, essa lógica está mudando. Cada vez mais, a responsabilidade ambiental vem sendo incorporada à rotina de espaços que fazem parte do nosso dia a dia — como os condomínios residenciais. E essa mudança, ainda que silenciosa, vem criando um novo padrão de convivência urbana.

Um exemplo claro desse avanço é a digitalização dos balancetes condominiais. A substituição de documentos impressos por versões eletrônicas vai além da modernização administrativa. Trata-se de uma atitude concreta de economia de recursos e redução de resíduos. A simples decisão de deixar o papel de lado contribui significativamente para um modelo de gestão mais sustentável, refletindo uma consciência ambiental alinhada às urgências do nosso tempo.

Mas não para por aí. Muitos condomínios também estão investindo em ações para compensar ou neutralizar suas emissões de carbono. Isso inclui parcerias com projetos de reflorestamento, incentivo ao uso de fontes de energia renovável, instalação de hortas comunitárias e campanhas educativas junto aos moradores. Essas iniciativas, além de mitigarem o impacto ambiental, ajudam a fomentar uma cultura coletiva de cuidado com o planeta, reforçando a ideia de que sustentabilidade é uma construção comunitária.

Outras práticas sustentáveis também ganham espaço, como a instalação de painéis solares, sistemas de captação e reuso de água da chuva, coleta seletiva de lixo, iluminação de baixo consumo, bicicletários e uso de materiais ecológicos nas áreas comuns. Tudo isso indica que a sustentabilidade já não é um diferencial, e sim uma exigência da nova era urbana.

As cidades enfrentam problemas de alagamento, ilhas de calor, poluição e descarte irregular de resíduos. Por isso, o papel dos condomínios como núcleos de transformação é cada vez mais evidente.

A verdade é que o futuro sustentável se constrói com pequenas decisões — muitas delas tomadas bem perto de nós, no espaço que dividimos com vizinhos. Quando a consciência ambiental passa a morar no condomínio, toda a cidade respira um pouco melhor. Afinal, cuidar do planeta começa, literalmente, em casa.

Lais Soares é empresária