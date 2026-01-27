Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Menos litígio, mais negócio: a era da Reestruturação Preventiva

O grande diferencial desse modelo está na preservação do valor da empresa

Escrito por
Abimael Carvalho producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Professor universitário, especialista e Diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB/CE
Legenda: Professor universitário, especialista e Diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB/CE

Diante da persistente turbulência econômica, a Recuperação Judicial ganhou protagonismo no Judiciário e na mídia como instrumento de enfrentamento da crise empresarial. Trata-se, sem dúvida, de mecanismo legítimo e relevante. Contudo, a experiência prática demonstra que a prevenção continua sendo o remédio mais eficiente, e há, no ordenamento jurídico brasileiro, uma alternativa mais pragmática e menos traumática: a Reestruturação Preventiva.

Com a reforma da Lei nº 11.101/2005, o legislador institucionalizou a mediação antecedente (art. 20-A), permitindo que empresas economicamente viáveis renegociem suas obrigações antes do ajuizamento da Recuperação Judicial. O objetivo é claro: viabilizar soluções consensuais, reduzindo custos, riscos e o estigma inerente ao processo recuperacional tradicional.

O grande diferencial desse modelo está na preservação do valor da empresa. Enquanto a Recuperação Judicial formal, não raras vezes, compromete linhas de crédito e fragiliza a confiança de fornecedores e parceiros estratégicos, a via preventiva privilegia a autonomia da vontade e a racionalidade econômica. Sob a condução de mediadores especializados, o devedor obtém um período de estabilidade de até 60 dias para estruturar um plano viável, que faça sentido não apenas jurídico, mas também financeiro e operacional.

A jurisprudência já reconhece a relevância do instituto. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes como o CC 181.190, sinalizou que a mediação antecedente não constitui mero atalho procedimental, mas verdadeiro instrumento de eficiência e racionalização do sistema de insolvência.

Nesse mesmo sentido, a introdução da constatação prévia, nos termos da Recomendação nº 57/2019 do Conselho Nacional de Justiça, conferiu maior segurança aos credores, assegurando que os benefícios legais sejam direcionados apenas a empresas com efetiva capacidade de soerguimento.

Em um ambiente econômico cada vez mais avesso a riscos e litígios prolongados, a Reestruturação Preventiva se consolida como um pilar contemporâneo de governança, preservando empresas, empregos e cadeias produtivas por meio de negociação qualificada, tecnicamente fundamentada e eficiente.

CEO Livre de Assédio e presidente do Instituto Livre de Assédio
Colaboradores

Segurança das mulheres em eventos populares: o papel das políticas públicas locais

Outro aspecto essencial é o encaminhamento adequado das mulheres que buscam ajuda

Ana Addobbati
Há 1 hora
Professor universitário, especialista e Diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB/CE
Colaboradores

Menos litígio, mais negócio: a era da Reestruturação Preventiva

O grande diferencial desse modelo está na preservação do valor da empresa

Abimael Carvalho
Há 1 hora
Henrique Alckmin Prudente é professor
Colaboradores

Educação Ambiental: a sua casa é a melhor escola

Henrique Alckmin Prudente
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

O “dono” da “Bola”

Mas ele não se limitou apenas a bagunçar as trocas comerciais. Na política externa, deseja impor sua vontade acima de tudo

Gilson Barbosa
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Acordo trabalhista

Desde novembro de 2017, a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467) incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT (artigo 484-A) a possibilidade (agora legal) de rescisão contratual de trabalho por acordo mútuo

Valdélio Muniz
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Depois do Master e Reag os olhos se voltam ao BRB

Gregório José
25 de Janeiro de 2026
João Guilherme Sabino Ometto é engenheiro
Colaboradores

Crime agrava o ônus demográfico

João Guilherme Sabino Ometto
25 de Janeiro de 2026
Rafa Cavalcanti é empreendedora
Colaboradores

Crédito inclusivo: caminhos para enfrentar a inadimplência no Brasil

Rafa Cavalcanti
25 de Janeiro de 2026
Maycon Oliveira é mercadólogo
Colaboradores

Aposentados, sim; Recolhidos aos aposentos, não

Maycon Oliveira
24 de Janeiro de 2026
Lisiane Paiva é enfermeira
Colaboradores

Doação de órgãos e tecidos: quando a ciência encontra a humanidade

Lisiane Paiva
24 de Janeiro de 2026
Helga Medved é vice-presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM)
Colaboradores

Boas práticas que fortalecem pessoas, comarcas e a Justiça

Helga Medved
23 de Janeiro de 2026
Márcio Ferreira é jornalista
Colaboradores

Por que Trump quer a Groenlândia

Márcio Ferreira
23 de Janeiro de 2026
Arthur Frota é empreendedor
Colaboradores

A guerra invisível do século XXI

Arthur Frota
23 de Janeiro de 2026
Alexandre Rolim é advogado
Colaboradores

Omissão estatal

Alexandre Rolim
22 de Janeiro de 2026
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Saúde mental dos professores: uma crise silenciosa

Antonio Netto
22 de Janeiro de 2026
Giuseppe Moro é economista
Colaboradores

De olho nos números: O mercado de Renda fixa para 2026

Giuseppe Moro
21 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

A arquitetura perdeu a alma e as casas diminuiram

Gregório José
21 de Janeiro de 2026
Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

O celular na formação das novas gerações

Manoela Abreu
20 de Janeiro de 2026
Maurício Filizola é farmacêutico
Colaboradores

Farmacêutico, pilar da saúde

Maurício Filizola
20 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Estabilidades provisórias

Para a própria boa utilização e preservação deste importante instituto jurídico que é a estabilidade provisória, é preciso ter claro que ela representa proteção contra a dispensa imotivada (sem justa causa)

Valdélio Muniz
19 de Janeiro de 2026