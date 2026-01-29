Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mães atípicas e a inclusão

Escrito por
Kátia Miranda producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Kátia Miranda é neuropsicopedagoga
Legenda: Kátia Miranda é neuropsicopedagoga

A legislação brasileira assegura o direito à educação inclusiva da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo igualdade de condições, acessibilidade e suporte adequado no ensino regular. No entanto, há um distanciamento significativo entre o que está previsto em lei e a realidade vivenciada pelas famílias, especialmente pelas mães atípicas, que assumem papel central na luta pela efetivação da inclusão escolar.

A inclusão da pessoa com TEA é um direito fundamental, mas a garantia legal não tem sido suficiente para assegurar sua aplicação no cotidiano das instituições de ensino. Desde o momento da matrícula até a permanência na escola, famílias enfrentam obstáculos como recusa de matrícula, ausência de adaptações curriculares, falta de profissionais capacitados e inexistência de planejamento educacional individualizado.

A Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, assegurando acesso à educação, inclusão em classes comuns, atendimento educacional especializado e, quando necessário, acompanhante especializado. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) reforça esses direitos e proíbe qualquer forma de discriminação, incluindo a recusa de matrícula.

Apesar disso, muitas escolas limitam a inclusão à presença física do estudante em sala, sem participação efetiva no processo de aprendizagem. Essa prática gera isolamento, reforça estigmas e compromete o desenvolvimento acadêmico, social e emocional da pessoa com autismo.

Diante da omissão institucional, a família, sobretudo a mãe atípica, assume o papel de mediadora e fiscalizadora dos direitos já garantidos em lei, enfrentando desgaste emocional, adoecimento psíquico e constantes dilemas sobre a permanência do filho em ambientes excludentes.

Manter a pessoa com TEA na escola sem suporte adequado não configura inclusão, mas exclusão institucionalizada. A efetivação da educação inclusiva exige compromisso ético, formação profissional, planejamento pedagógico individualizado e fiscalização contínua. Enquanto a legislação não se concretizar na prática escolar, a luta das famílias continuará sendo solitária, apesar de amparada pela lei.

Kátia Miranda é neuropsicopedagoga 

Marcelo Dourado e Paula Nogueira são advogados
Colaboradores

O paradoxo do gás brasileiro

Marcelo Dourado e Paula Nogueira
Há 45 minutos
Kátia Miranda é neuropsicopedagoga
Colaboradores

Mães atípicas e a inclusão

Kátia Miranda
Há 45 minutos
Aldairton Carvalho é advogado
Colaboradores

Ceará: Energias Renováveis e Poder na Era dos Data Centers

Aldairton Carvalho
28 de Janeiro de 2026
Professor da UFC
Colaboradores

Davos revelou por que o Ceará e Caucaia podem ser o “endereço” da nova economia digital

O Estado reúne uma combinação rara de potencial de energia renovável, vocação logística e um importante ativo estratégico subestimado que é a conectividade internacional

Machidovel Trigueiro Filho
28 de Janeiro de 2026
Alfredo Homsi é vice-presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC)
Colaboradores

Eleições e os riscos da intolerância política

Alfredo Homsi
28 de Janeiro de 2026
CEO Livre de Assédio e presidente do Instituto Livre de Assédio
Colaboradores

Segurança das mulheres em eventos populares: o papel das políticas públicas locais

Outro aspecto essencial é o encaminhamento adequado das mulheres que buscam ajuda

Ana Addobbati
27 de Janeiro de 2026
Professor universitário, especialista e Diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB/CE
Colaboradores

Menos litígio, mais negócio: a era da Reestruturação Preventiva

O grande diferencial desse modelo está na preservação do valor da empresa

Abimael Carvalho
27 de Janeiro de 2026
Henrique Alckmin Prudente é professor
Colaboradores

Educação Ambiental: a sua casa é a melhor escola

Henrique Alckmin Prudente
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

O “dono” da “Bola”

Mas ele não se limitou apenas a bagunçar as trocas comerciais. Na política externa, deseja impor sua vontade acima de tudo

Gilson Barbosa
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Acordo trabalhista

Desde novembro de 2017, a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467) incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT (artigo 484-A) a possibilidade (agora legal) de rescisão contratual de trabalho por acordo mútuo

Valdélio Muniz
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Depois do Master e Reag os olhos se voltam ao BRB

Gregório José
25 de Janeiro de 2026
João Guilherme Sabino Ometto é engenheiro
Colaboradores

Crime agrava o ônus demográfico

João Guilherme Sabino Ometto
25 de Janeiro de 2026
Rafa Cavalcanti é empreendedora
Colaboradores

Crédito inclusivo: caminhos para enfrentar a inadimplência no Brasil

Rafa Cavalcanti
25 de Janeiro de 2026
Maycon Oliveira é mercadólogo
Colaboradores

Aposentados, sim; Recolhidos aos aposentos, não

Maycon Oliveira
24 de Janeiro de 2026
Lisiane Paiva é enfermeira
Colaboradores

Doação de órgãos e tecidos: quando a ciência encontra a humanidade

Lisiane Paiva
24 de Janeiro de 2026
Helga Medved é vice-presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM)
Colaboradores

Boas práticas que fortalecem pessoas, comarcas e a Justiça

Helga Medved
23 de Janeiro de 2026
Márcio Ferreira é jornalista
Colaboradores

Por que Trump quer a Groenlândia

Márcio Ferreira
23 de Janeiro de 2026
Arthur Frota é empreendedor
Colaboradores

A guerra invisível do século XXI

Arthur Frota
23 de Janeiro de 2026
Alexandre Rolim é advogado
Colaboradores

Omissão estatal

Alexandre Rolim
22 de Janeiro de 2026
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Saúde mental dos professores: uma crise silenciosa

Antonio Netto
22 de Janeiro de 2026