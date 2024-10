Inadimplência em condomínios: desafios e soluções para uma gestão sustentável

A inadimplência em condomínios é um problema crescente no Brasil. Estudos indicam uma média de 29,66% no vencimento das taxas, com uma inadimplência mensal de 17,08%. Esses números afetam diretamente a gestão e a manutenção de serviços essenciais, como segurança e limpeza, muitas vezes obrigando os demais condôminos a cobrir o déficit dos devedores.

O impacto financeiro da inadimplência é imediato: serviços como segurança, limpeza e manutenção podem ser comprometidos, e em muitos casos, os demais condôminos acabam tendo que cobrir o déficit gerado pelos devedores. Para lidar com essa realidade, uma das soluções mais eficazes é adotar uma gestão financeira mais eficiente e estratégica.

Para enfrentar essa situação, é essencial uma gestão financeira mais eficiente, com políticas de cobrança ágeis e transparentes, facilitando o entendimento dos moradores sobre suas obrigações. Incentivar a educação financeira também é importante, já que, em muitos casos, a inadimplência decorre de má gestão das finanças pessoais. Workshops e comunicados periódicos sobre a saúde financeira do condomínio podem ajudar a criar um senso de responsabilidade coletiva.

Condomínios também têm optado por contratar empresas especializadas na gestão de inadimplência, que oferecem soluções de cobrança e mediação de conflitos. Muitas dessas empresas garantem a recuperação dos valores, cobrando apenas quando o pagamento é recuperado, o que traz maior segurança.

Cada vez mais, condomínios têm optado pela contratação de empresas especializadas na gestão de inadimplência. Essas empresas oferecem soluções profissionais de cobrança e mediação de conflitos, ajudando a recuperar valores devidos de forma eficiente e sem desgastar o relacionamento entre os condôminos. Além disso, muitas dessas empresas oferecem uma garantia de recuperação, ou seja, só cobram pelos serviços quando os valores são efetivamente recuperados, o que traz mais segurança financeira para o condomínio.

Por fim, o uso da tecnologia pode ser um diferencial importante, com plataformas digitais que facilitam o pagamento das taxas e lembretes automáticos. Com uma gestão estratégica, inovação e transparência, é possível minimizar os efeitos da inadimplência e garantir a sustentabilidade financeira dos condomínios.

Matheus Nogueira é diretor jurídico do Cerus Bank