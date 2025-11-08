Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

História: Martins Filho

Escrito por
Gonzaga Mota producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:24)
Colaboradores
Legenda: Professor aposentado da UFC

Dois dias antes de completar 98 anos, faleceu o grande e inesquecível professor Antônio Martins Filho. Quase um século de amor aos valores morais, aos familiares e amigos, à educação, à cultura, ao Ceará e ao Brasil. Muitas biografias ilustres fazem-se, tão somente, pelos aspectos circunstanciais. Todavia, a visão e a grandeza de Martins Filho reduzem o brilho das circunstâncias por mais cintilantes sejam suas luzes. “Tem gente que sonha com realizações importantes. E tem gente que vai e realiza”, como disse Bernard Shaw.

Seu perfil é o do Brasil da educação. Obstinado, coerente, intelectual, corajoso, possuidor de fé e esperança, entendeu a vida como desafio e vitória e não como renúncia e fuga. Certa vez já disse que quando penso em Martins Filho lembro-me do livro Sociedade Justa, de John K. Galbraith, pois destaca ser fundamental a educação na sociedade moderna. Quando completou 97 anos de vida, telefonei-lhe para cumprimentá-lo e ouvi sua voz firme agradecendo o gesto e aproveitando a oportunidade para me convidar para os seus 100 anos. Que bela atitude! Sua vontade de viver era uma lição que nos dava coragem e audácia para conseguir objetivos e solidariedade ao próximo.

Martins Filho lembra uma conhecida frase de Goethe: “Sua força de vida é a imaginação fértil, ao mesmo tempo, pensativa e dinâmica”. Martins Filho, como outros eminentes cearenses, já está na História. Ao lado dele, pode-se lembrar Farias Brito, Capistrano de Abreu, Raimundo Girão, Alberto Nepomuceno, Barão de Studart, Lauro Maia, Eleazar de Carvalho, Patativa do Assaré, José de Alencar, Raquel de Queiroz, Clóvis Beviláqua, Moreira Campos, Jáder de Carvalho, Padre Ibiapina, dentre outros, com suas significativas colaborações nos seus campos de atuação. Realmente, não é um sentimento de “cearensidade”, mas o reconhecimento dos cearenses, tenho certeza, aos seus dignos e importantes irmãos.

Vale lembrar que a família Martins foi privilegiada por Deus, vez que, intelectualmente, nos deu Antônio, Cláudio, Fran e Martins d’Alvarez, cada qual ilustre em suas atividades. Quando governador do Estado do Ceará, no período 1983/87, fui procurado pelo reitor dos reitores, dizendo ser, para honra minha, meu secretário sem pasta e sem vencimentos, objetivando três ações significativas: melhorar as condições de funcionamento da UECE, estadualizar a UVA - que contou com a dedicação e obstinação do padre Sadoc de Araújo - e criar a URCA. Graças ao mestre e “secretário sem pasta”, conseguimos o desejado por grande parte da juventude do Ceará.
Colaboradores

História: Martins Filho

Gonzaga Mota
Há 1 hora
Camila Mamede é empreendedora
Colaboradores

Café, trabalho e propósito: uma jornada de significado

Camila Mamede
08 de Novembro de 2025
Doutora em educação, professora da educação básica, membro da Coordenação Colegiada do Fórum EJA/CE
Colaboradores

Spaece: a história se repete

Clarice Gomes Costa
08 de Novembro de 2025
Kelvia Carneiro é administradora
Colaboradores

Educação financeira: o elo que falta na revolução digital brasileira

Kelvia Carneiro
07 de Novembro de 2025
Pedro Venturini é administrador
Colaboradores

Consumidor e Black Friday

Pedro Venturini
07 de Novembro de 2025
Wellington Sampaio
Colaboradores

A lei, os condomínios e a acessibilidade

Wellington Sampaio
06 de Novembro de 2025
Bruno Henrique é economista
Colaboradores

Planejar para aproveitar: o equilíbrio financeiro no fim de ano

Bruno Henrique
06 de Novembro de 2025
Gustavo Caetano é empresário
Colaboradores

Educação 5.0: Como a tecnologia está transformando o ensino e a aprendizagem?

Gustavo Caetano
05 de Novembro de 2025
Cláudia Schulz é presidente da Associação Brasileira de Startups
Colaboradores

Por que investir em startups no Brasil ainda é um ato de resistência?

Cláudia Schulz
05 de Novembro de 2025
Marcio Ribeiro é professor
Colaboradores

A ascensão da Publicidade de conteúdo curto e viral

Marcio Ribeiro
04 de Novembro de 2025
Luiz Gustavo Neves é empreendedor
Colaboradores

Futuro sem motorista

Luiz Gustavo Neves
04 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e conhecimento

Ao acionar a justiça, o trabalhador, também em regra, somente pode requerer direitos relativos a cinco anos antes da data do ajuizamento da ação

Valdélio Muniz
03 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Dias do livro e da leitura

O resultado do envolvimento de mestres e familiares com o livro e a leitura, seu incentivo às novas gerações, tenderá sempre ao fomento dessa atividade tão necessária para a assimilação do conhecimento e do entretenimento

Gilson Barbosa
03 de Novembro de 2025
Aldelfredo Mendes é diretor comercial
Colaboradores

Logística no Brasil

Aldelfredo Mendes
02 de Novembro de 2025
Artur Marques é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP)
Colaboradores

35 anos do SUS

Artur Marques
02 de Novembro de 2025
Fábio Torquato é economista
Colaboradores

O produtor rural brasileiro: entre a preservação e a insegurança jurídica

Fábio Torquato
02 de Novembro de 2025
Thiago Machado é especialista em Suprimentos
Colaboradores

Três meses de tarifas desafiam o Ceará

Thiago Machado
01 de Novembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Virgílio Távora

Gonzaga Mota
01 de Novembro de 2025
Filipe Brayan é advogado
Colaboradores

Dama X xadrez: a estratégia perdida do Estado

Filipe Brayan
31 de Outubro de 2025
Haley Carvalho é procurador-Geral de Justiça do Ceará
Colaboradores

Valorização que se constrói

Haley Carvalho
31 de Outubro de 2025