Gengivite: cuidado e solução

Mesmo sendo uma doença comum, percebo que a inflamação no tecido gengival, popularmente chamada de gengivite, ainda é muito subestimada. Segundo levantamento do Ministério da Saúde, oito em cada dez brasileiros convivem com algum grau dessa doença, muitas vezes sem ao menos saberem disso. Isso ocorre porque a gengivite é uma enfermidade que se desenvolve de maneira silenciosa, no qual os sintomas mais evidentes aparecem quando já está em um quadro mais grave.

A gengivite se desenvolve quando há o acúmulo de placa bacteriana ao redor dos dentes, mais precisamente na linha da gengiva. Isso, normalmente, acontece por uma escovação inadequada e a negligência do uso do fio dental, permitindo a proliferação de bactérias. Além disso, o tabagismo, o estresse e doenças como a diabete também podem contribuir para o surgimento do problema. Nos estágios iniciais, a gengivite provoca leve vermelhidão e sensibilidade na gengiva, além de pequenos sangramentos durante a escovação. Por serem sintomas discretos, percebo que muitas pessoas não dão a devida atenção, e só procuram ajuda quando há sinais mais avançados, como inchaço, mau hálito e retração gengival. Fora que, quando não tratada, a doença ainda pode evoluir para periodontite, causando perda óssea e dentária.

Para aqueles que já apresentam esse quadro mais crítico, entendo que o tratamento mais eficaz e seguro é o implante zigomático. Esta é uma técnica moderna, indicada para pacientes com grande perda óssea, o que impossibilita o uso de implantes tradicionais. Com o implante zigomático, é possível reabilitar os dentes em poucos dias, geralmente de três a sete, sem necessidade de realizar enxertos. O procedimento se apoia no osso zigomático, uma estrutura anatômica sólida, garantindo maior estabilidade e permitindo que o paciente volte a mastigar e sorrir com confiança em um curto período. Além disso, é uma alternativa que reduz o tempo de tratamento e o desconforto de intervenções mais longas e complexas.

Manter a saúde bucal em dia é o caminho mais simples para evitar complicações que vão além da estética e comprometem o bem-estar. E, quando há perda óssea, é fundamental saber que existem soluções eficazes, como o implante zigomático, que podem transformar a vida do paciente em pouco tempo.

Davi Cunha é cirurgião-dentista