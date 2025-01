Fortalecer o cooperativismo como missão

Imagine um modelo de organização empresarial onde todos nós somos donos, onde o faturamento é dividido entre os pares de forma proporcional, e o que produzimos fortalece a economia, especialmente a local, gerando oportunidades e desenvolvimento por onde passa. Esse modelo existe, e ele se chama cooperativismo. E sabe quem é responsável no Ceará por defender e impulsionar essa poderosa forma de negócio? O Sistema OCB/CE.

Formado pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Ceará (OCB/CE) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Ceará (Sescoop/CE), o Sistema OCB/CE tem como missão promover o crescimento e a profissionalização das cooperativas cearenses. A OCB/CE, entidade sindical patronal, representa as cooperativas, lutando por políticas públicas que favoreçam seu desenvolvimento e garantindo que elas sejam reconhecidas como protagonistas de transformação econômica e social.

Já o Sescoop/CE atua diretamente na formação e capacitação das cooperativas, levando conhecimento, governança e inovação aos seus integrantes. Em 2024, foram realizados mais 2 mil atendimentos, com destaque para cursos, oficinas e consultorias que impactaram positivamente cooperados e colaboradores. Realizamos grandes ações de fortalecimento da gestão, da eficiência e da competitividade das cooperativas cearenses, preparando-as para os desafios do mercado.

Com uma rede de 140 cooperativas no Ceará, o cooperativismo é uma verdadeira força criadora de desenvolvimento. Essas organizações geram renda para seus cooperados, criam oportunidades de emprego e promovem a inclusão social, sempre com foco no bem-estar coletivo. Hoje, no Ceará, mais de 160 mil famílias são diretamente beneficiadas pelo cooperativismo.

Com união e determinação, chegamos a 2025 reafirmando o compromisso do Sistema OCB/CE de fazer com que cada cooperativa cearense seja um verdadeiro agente de transformação. Seguimos firmes no propósito de construir um Ceará mais forte, inovador e sustentável, mostrando que o cooperativismo não é apenas um modelo de negócio, mas uma força que revoluciona vidas.