Expolog: 20 anos conectando o Ceará ao futuro da logística

Enid Câmara producaodiario@svm.com.br
Quando a Expolog foi idealizada, há 20 anos, pelo Pedro Brito, ex-ministro da Secretaria Nacional dos Portos (SEP), o sonho era ousado: criar no Ceará um espaço capaz de conectar pessoas, ideias e oportunidades, posicionando o estado como polo logístico estratégico do Brasil. Hoje, ao celebrar duas décadas dessa trajetória, vejo que o sonho se tornou realidade - e continua crescendo, impulsionado pela força da inovação, da parceria e da visão de futuro.

A 20ª edição da Expolog, nos dias 26 e 27 de novembro no Centro de Eventos do Ceará, tem expectativa de movimentar até R$ 30 milhões em novas oportunidades. É o protagonismo de um estado que se consolidou como hub logístico, tecnológico e sustentável, com infraestrutura de classe mundial, como o Porto do Pecém e o Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Em duas décadas, foram mais de 19 mil participantes, expositores de 25 estados e 18 países, gerando mais de R$ 32 milhões em negócios. Resultados fruto de um trabalho coletivo - de empresas, instituições e profissionais que acreditam no potencial transformador da logística como motor da economia regional e nacional. Consolidamos parcerias que agora são co-criadoras da programação e, atualmente, o Comitê Técnico conta com 46 entidades, entre públicas e privadas, com correalização da Câmara Brasil Portugal, além da promoção da Setcarce, do Diário do Nordeste e do Instituto Future.

Neste espaço de diálogo e aprendizado, discutiremos temas que moldam o futuro: inteligência artificial, descarbonização, energia verde, infraestrutura, reforma tributária e inclusão de gênero. Iniciativas como o ExpologHack e o FuturoLog mostram que inovação e juventude caminham lado a lado, projetando soluções reais para os desafios do setor e preparando o Ceará para a economia do amanhã.

Chegar aos 20 anos com relevância crescente é a prova de que o sonho se tornou referência continental. A Expolog nasceu de um propósito: transformar o Ceará em um ponto de convergência entre o Brasil e o mundo. E é assim que seguimos em frente, conectando mentes, inspirando negócios e reafirmando que a logística é o caminho para o desenvolvimento sustentável e inclusivo que desejamos para o nosso estado.

Enid Câmara é organizadora da Expolog 

