Ética e política

Acreditamos que um líder não se faz por instrumentos e mecanismos artificiais, mas pelo reconhecimento livre e soberano do seu povo. Forçar o surgimento de uma liderança, usando segmento da falsa mídia e de “marqueteiros” gananciosos poderá gerar uma farsa administrativa e política. Segundo Shakespeare, “A política está acima da consciência”. Buscar um mandato eletivo significa muita responsabilidade social. A hipocrisia é a chaga maior dessa atividade.

A coerência programática, baseada em princípios cristãos, é o único remédio capaz de combater com eficácia essa doença. Aqueles que assumem um cargo na vida política pensando em fazer negócios, conseguir emissoras de Rádio ou Televisão, desenvolver tráfico de influências, tirar incentivos ou financiamentos de órgãos estatais, dentre outros pontos, não possuem sensibilidade social e muito menos moral, são dominados por forças da corrupção.

Não são democratas, pelo contrário, são tiranos enrustidos. Como disse François Maurice: “O ideal democrático ensina como um povo livre pode tornar-se forte, e um povo forte permanecer justo”. Injustiça e calúnia são as armas maiores dos fracos e daqueles dependentes das más ideias alheias. Para essas pessoas não existe a palavra ética. O logro e o embuste fazem parte de um comportamento leviano, caracterizado por manobras ilusórias.

Por outro lado, como já ressaltado, a coerência programática, abrangendo indicadores políticos, econômicos e sociais, nos leva ao caminho da liberdade, sem opressão física ou moral, mas com capacidade de entendimento ético-jurídico, ou seja, o bom governante respeita os anseios populares. Daí ser fundamental a participação crescente das populações na tentativa de resolver problemas comunitários.

Segundo Jacques Maritain: “O Cristianismo ensinou aos homens que o amor vale mais do que a inteligência”. Por isso, precisamos entender que a doação não seja vinculada à expectativa exclusiva de retornos materiais. Ademais, para se viver numa sociedade saudável, é importante manter acesa a chama da democracia, bem como fortes reações às tentativas de corrupção, em todos os aspectos, P.S_ “Aqueles que impedem as revoluções pacíficas, preparam as revoluções sangrentas” (John F. Kennedy).

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC

Erich Douglas é vereador de Fortaleza e secretário estadual da Sepa
