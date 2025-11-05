Diário do Nordeste
Educação 5.0: Como a tecnologia está transformando o ensino e a aprendizagem?

Escrito por
Gustavo Caetano producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Gustavo Caetano é empresário
Legenda: Gustavo Caetano é empresário

A tecnologia está transformando radicalmente a forma de ensinar e aprender. O uso de ferramentas digitais cria ambientes mais dinâmicos, interativos e engajadores. Segundo levantamento do McKinsey Global Institute (2024), empresas que adotaram inteligência artificial em seus programas de treinamento registraram 35% mais retenção de conhecimento e 42% mais velocidade no aprendizado dos colaboradores.

O que impulsiona essa mudança é a autonomia e o protagonismo que a tecnologia oferece a quem consome tais conteúdos. Cada indivíduo tem uma rota de aprendizagem específica, composta pela combinação de gostos, vivências e capacidade cognitiva. As ferramentas inteligentes são capazes de se adaptar ao estilo de aprendizagem único de cada um, tornando o processo de consolidação do conhecimento mais rápido e eficiente. A partir disso, as plataformas de aprendizagem adaptativa ajustam automaticamente o conteúdo e oferecem atividades com base no desempenho e ritmo do usuário, além de disponibilizarem jogos educativos e recursos multimídia que tornam o estudo mais atraente, estimulando a curiosidade e motivando a participação ativa.

Existem diversos benefícios da educação digitalizada, mas dois aspectos chamam mais atenção: a devolução do tempo e democratização do ensino. O EAD, por exemplo, permite que os usuários tenham acesso aos conteúdos a qualquer momento do dia sem sair de casa, eliminando o tempo de deslocamento, e isso traz autonomia aos alunos. Para quem trabalha, estuda e precisa cuidar da família, as aulas gravadas se tornaram uma forma de resgatar o tempo roubado pelas rotinas corridas.

A comunicação assíncrona também ajuda a democratizar o ensino, visto que rompe barreiras geográficas e econômicas, permitindo que pessoas de diferentes regiões e classes sociais possam consumir conteúdos de qualidade, cursos gratuitos ou pagos e ter certificações reconhecidas. Isso fortalece a inclusão social, pois faz com que o aprendizado chegue a comunidades que tradicionalmente enfrentam dificuldades para ter acesso à educação formal.

No ambiente corporativo, a tecnologia tem o papel de apoiar o desenvolvimento de competências e treinamento de equipes por meio da criação de planos de capacitação baseados em demandas específicas da empresa. Assim, conteúdos on demand, microlearning, simuladores, mensuração de dados e inteligência artificial passaram a fazer parte da rotina. Essas práticas proporcionam treinamento em escala, permitindo que grandes equipes sejam formadas em diferentes localidades, com tradução simultânea em multinacionais, além de ajustar a forma como o conteúdo é apresentado conforme os diferentes níveis hierárquicos. A IA ainda aprimora a análise contínua, monitorando o engajamento e progresso individual em tempo real.

A transformação tecnológica no ensino e aprendizado é uma poderosa aliada para construir uma sociedade mais preparada, crítica e participativa. No entanto, é importante ressaltar que, para a tecnologia se tornar a solução para o gargalo educacional da sociedade como um todo, precisamos de políticas públicas de acesso à educação e práticas de inclusão no ambiente corporativo. Investimentos em infraestrutura, formação de educadores e uma cultura que valorize o uso consciente da tecnologia são indispensáveis para a continuidade desse processo. Dessa forma, será possível garantir que o conhecimento chegue de forma equitativa a todos, abrindo portas para oportunidades que antes pareciam inacessíveis.

