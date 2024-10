Diversidade e inclusão: um investimento para o futuro das empresas

Ao longo dos anos, a Diversidade e Inclusão, que eram apenas conceitos ideais, passaram a ser considerados como fatores diferenciais para as organizações que desejam o sucesso. Hoje, investir em D&I não se trata apenas de uma questão moral, mas sim de uma estratégia que pode servir de promoção da inovação e incentivo à competitividade.

Além disso, a diversidade traz uma variedade de diferentes perspectivas, experiências e habilidades. Em um mercado cada vez mais globalizado e com desafios complexos e dinâmicos, as equipes diversas são capazes de resolver problemas de forma mais criativa e perspicaz, pela capacidade de compreender e atender a uma base de clientes igualmente diversa.

Porém, não basta ter uma equipe diversificada, porque a inclusão é o que realmente faz a diferença. Por isso, é fundamental criar um ambiente onde todos os colaboradores se sintam acolhidos e valorizados, respeitados e, o mais importante de tudo: sejam ouvidos. Quando as vozes de diferentes grupos fazem parte das decisões, as soluções se tornam mais robustas e alinhadas ao que o mercado precisa. A inclusão traz um senso de pertencimento, o que reflete diretamente na retenção de talentos e satisfação no trabalho.

Consequentemente, as organizações que priorizam D&I também podem observar melhorias em sua reputação, atraindo não apenas talentos de diferentes origens, mas, clientes que valorizam empresas éticas. Com os consumidores cada vez mais conscientes e exigentes, ser visto como uma empresa que olha para o social pode ser um diferencial competitivo em relação à concorrência.

No entanto, para que se tornem parte integral do DNA da cultura empresarial é necessário haver uma mudança de dentro para fora, com um comprometimento genuíno por parte das lideranças. E isso vai desde a implementação de políticas de recrutamento, programas de formação e desenvolvimento e a criação de espaços seguros de escuta onde todos possam expressar as suas opiniões.

Por fim, acredito que o futuro das empresas está na construção da diversidade e inclusão no agora. Aqueles que abraçam as mudanças de forma rápida e promovem ambientes mais saudáveis estarão mais bem posicionados para inovar, se adaptar e crescer, porque um lugar que valoriza a pluralidade não é apenas mais justo como também estratégico e inteligente.

Charles Schweitzer é CEO da Tanto