Dias do livro e da leitura

Outubro é um mês especial para quem aprecia a leitura e os livros. Anualmente, no dia 12, comemora-se o Dia Nacional da Leitura, instituído pela Lei no. 11.899, de 8 de janeiro de 2009. A lei instituiu ainda a Semana Nacional da Leitura e da Literatura, durante a qual bibliotecas, escolas e editoras instituem ações de incentivo à leitura, notadamente a literária. Ler é importante para o desenvolvimento do raciocínio, do senso crítico e da própria imaginação. A razão da escolha do dia 12 de outubro, também Dia da Criança, se deve ao fato da valorização do hábito da leitura e do amor pelos livros desde a infância. Já no dia 29, o Brasil comemora o Dia Nacional do Livro, em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional, naquela data, em 1810, no Rio de Janeiro.

Na época o país recebeu o seu primeiro acervo, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a então colônia. Ambas as datas se prestam, pois, a destacar o livro e a leitura como fundamentos para o desenvolvimento intelectual e cultural de cada cidadão brasileiro, desde tenra idade e por toda a sua vida. Neste processo têm fundamental importância os professores – cuja data comemorativa também ocorre em outubro, no dia 15 - , motivadores do hábito da leitura, como transmissores do conhecimento; e, naturalmente, os pais e demais familiares, que igualmente devem atuar neste processo, incentivando seus filhos, desde a infância, ao contato com os livros a partir de casa, levando-os também a livrarias ou feiras literárias, por exemplo.

O resultado do envolvimento de mestres e familiares com o livro e a leitura, seu incentivo às novas gerações, tenderá sempre ao fomento dessa atividade tão necessária para a assimilação do conhecimento e do entretenimento. Que muitas ações dessa natureza resultem, ano a ano, no crescimento do universo de leitores e na ampliação e facilitação do acesso destes aos livros, por meio de políticas adequadas e de largo alcance social.

E, quanto aos cuidados com os livros, para que saibamos preservá-los corretamente, algumas sugestões para você, leitor(a): manuseie constantemente cada exemplar, o que impede a acumulação de microrganismos que atacam o papel e afetam as páginas; folheie rapidamente, com cuidado, o livro, ao colocá-lo de volta na prateleira, pois isso arejará o objeto; não guarde livros em sacos plásticos, pois isto impedirá a “respiração” adequada do papel; não use clipes como marcadores de páginas, pois o metal mancha e estraga o papel; é importante manter os livros na posição vertical, mas não inclinados; evite a luz solar direta sobre eles, pois o sol desbota e entorta as capas; e, caso o livro seja antigo ou de maior sensibilidade, lave as mãos antes de folheá-lo, pois as mãos engorduradas contribuem para a aceleração da decomposição do papel. Desta forma, os livros serão fonte perene de prazer para os apreciadores do sempre saudável ato de ler.

Uma combinação perfeita!