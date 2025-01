Dia do Trabalhador Portuário: Uma reflexão sobre o futuro do setor

Neste dia 28 de janeiro, celebramos o Dia do Trabalhador Portuário, uma data de suma importância para reconhecermos o papel essencial desses profissionais na economia brasileira e no comércio internacional. Nosso País, com sua vasta costa e estratégica posição geográfica, depende diretamente da eficiência e dedicação de cada trabalhador portuário que atua nos portos brasileiros em inúmeras modalidades de negócios diferentes que existem atualmente no Brasil. Eles são os protagonistas do setor portuário brasileiro que é verdadeiro alicerce do desenvolvimento econômico nacional.

Os trabalhadores portuários exercem uma função essencial no fluxo de mercadorias que abastecem diariamente o mercado interno e levam o nome e os produtos brasileiros para o mundo. Em um cenário onde a logística e a eficiência operacional são diferenças competitivas, esses profissionais enfrentam desafios diários, mas cumprem suas tarefas com competência, comprometimento e resiliência para absorver novas tecnologias visando aumento das produtividades.

Os avanços tecnológicos e as constantes transformações do setor exigem uma força de trabalho cada vez mais qualificada. Por isso, como empresas que fazem parte desse ecossistema, temos a responsabilidade de promover capacitação, assegurar condições dignas de trabalho e valorizar aqueles que são a base de nossas operações portuárias. Na Tecer Terminais e na visão dos seus acionistas, nos esforçamos para criar um ambiente que priorize a segurança operacional e o bem-estar dos trabalhadores, investindo em tecnologia, infraestrutura e formação profissional constantemente.

Além disso, o Dia do Trabalhador Portuário também nos convida a refletir sobre o futuro do setor. Com o crescimento do comércio exterior, a integração logística e a busca por sustentabilidade nas operações portuárias, a profissão enfrenta novos desafios e oportunidades. A modernização de equipamentos, a digitalização de processos e a adoção de práticas mais sustentáveis só serão bem-sucedidas com a participação ativa e a valorização desses trabalhadores portuários, que são o coração do setor portuário.

Neste 28 de janeiro, queremos expressar nossa profunda gratidão a cada trabalhador portuário que contribui para manter o Brasil conectado ao mundo. Que possamos, juntos, construir um setor portuário mais forte, eficiente e justo, onde o reconhecimento e a dignidade caminhem lado a lado com a inovação e o progresso do País.

Parabéns a todos os trabalhadores portuários pelo seu dia e pelo exemplo que dão de dedicação e trabalho duro. Vocês são a força que move nossos portos e o orgulho de nossa nação.

Carlos Alberto Nunes é diretor comercial da Tecer Terminais