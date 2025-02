Seja um amigo das OSCs

A amizade é uma das formas mais puras de conexão humana. Desde a infância, somos incentivados a construir laços e encontrar um “melhor amigo”, aprendendo, assim, o valor da solidariedade, da generosidade e do amor. A amizade tem o poder de transformar nossa forma de ver o mundo, tornando-nos mais empáticos e fortalecendo os vínculos que nos sustentam.

Esse mesmo laço pode ser construído com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), fundamentais para a promoção de ações voltadas a quem mais precisa. Na Associação Peter Pan, acreditamos no poder da amizade como força motriz da nossa missão. É por isso que criamos o programa Amigo Peter Pan, no qual doadores se tornam verdadeiros aliados das crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, proporcionando impacto positivo em suas vidas.

Ao longo de 29 anos de história, a Associação Peter Pan consolidou importantes laços de amizade que foram essenciais desde a sua fundação, passando pela construção do Centro Pediátrico do Câncer e pela transformação do cenário da oncologia pediátrica no Ceará. Hoje, assistimos mensalmente mais de 1.300 famílias, muitas delas vindas do interior do estado, oferecendo acolhimento, esperança e suporte em um momento tão desafiador.

Ser um Amigo Peter Pan é mais do que doar: é fazer parte de uma rede de apoio que leva conforto, humanização e qualidade de vida a pacientes e familiares. Seu apoio nos ajuda a manter nossos 16 programas de promoção à saúde, garantindo assistência completa desde o diagnóstico até o pós-tratamento.

A continuidade dos nossos serviços só é possível graças à união de muitas mãos voluntárias e corações solidários. Neste cenário, o apoio da sociedade é fundamental e o nosso compromisso em honrar essa confiança está na continuidade de um trabalho humanizado, transparente e profissionalizado.

Com isso, a Associação Peter Pan te convida a fazer parte deste movimento de solidariedade, apoiando a causa do câncer infantojuvenil e sendo um amigo das nossas crianças e adolescentes. Junte-se a nós. Faça parte dessa corrente de amizade e transforme vidas!