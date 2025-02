Vendas, marketing e networking

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – ADVB Ceará – inicia o biênio 2025/2026 com uma nova diretoria, e é com muito entusiasmo que assumimos o compromisso de consolidar as conquistas dos últimos anos e ampliar nossa atuação em todo o estado. Ao longo da nossa trajetória, a ADVB Ceará tem se consolidado como uma referência importante para todos os profissionais de vendas e marketing, oferecendo capacitação e estimulando o networking entre os membros do setor.

Nossa missão é clara: validar, desenvolver e conectar profissionais dessas áreas essenciais para o desenvolvimento econômico e empresarial. E, neste novo ciclo, nossa prioridade será fortalecer ainda mais o papel da associação, para que ela continue a ser um ponto de encontro estratégico para quem deseja se atualizar e se destacar no mercado local.

Uma das principais iniciativas da nova gestão é a transformação digital, que se tornará um dos pilares para o nosso crescimento e modernização. Sabemos que as mudanças tecnológicas acontecem a uma velocidade impressionante, e é nosso objetivo proporcionar um ambiente mais dinâmico e acessível para todos os nossos membros. Com novas ferramentas de comunicação e gestão, queremos potencializar o impacto da ADVB Ceará no cenário local e nacional.

Além disso, vamos ampliar a realização de eventos que serão de grande relevância para o mercado cearense. Organizamos almoços empresariais, masterclasses, missões nacionais e internacionais, além do tradicional Prêmio Top de Vendas, que será um dos maiores reconhecimentos para os profissionais da área no Estado. Esses eventos são pensados para promover a troca de conhecimento, fortalecer o relacionamento entre os profissionais e criar novas oportunidades de negócios para todos nós.

Outro ponto central da nossa gestão será a valorização do networking. Sabemos que a troca de experiências e a ampliação das redes de contato são fundamentais para o crescimento profissional. Por isso, nos comprometemos a criar mais oportunidades de integração entre profissionais e empresas, sempre com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do mercado de vendas e marketing no Ceará.

Com todas essas diretrizes em mente, a ADVB Ceará se prepara para ser um verdadeiro catalisador da inovação e do aprimoramento contínuo do setor. Estamos comprometidos em ser uma gestão focada na transformação digital e na ampliação de nossas atividades, para que continuemos a ser um pilar fundamental na formação de profissionais altamente capacitados e prontos para os desafios do mercado global.

O biênio 2025/2026 será um período de grandes avanços para todos nós da ADVB Ceará, que seguimos firmes no propósito de consolidar nossa posição como a principal referência em capacitação, networking e desenvolvimento para os profissionais de vendas e marketing do Estado.

Wladson Sidney é presidente da ADVB CE