No mundo atual, ser mulher é um desafio que se desdobra em múltiplas funções. Sou jornalista e assessora de comunicação, mãe de um lindo menino de 9 anos com TDAH, e minha vida é um constante exercício de equilíbrio. Além de cuidar da minha família, trabalho como voluntária em causas sociais, com um foco especial no Lar Amigos de Jesus, que acolhe crianças em tratamento de câncer, e, claro, na causa animal, que se tornou uma das minhas maiores paixões.

O dia a dia é um turbilhão. Enquanto escrevo textos e assessoro meus clientes com meu celular em mãos, preciso também educar meu filho, levá-lo à escola, reforço, psicólogo, às aulas de natação, capoeira, karatê e teatro, tudo isso enquanto busco momentos de lazer que possam nos aproximar e criar memórias afetivas. O desafio se intensifica quando meu filho adoece, e é preciso adaptar a rotina para que ele se sinta apoiado e amado.

No trabalho voluntário, temos a missão de levar adiante exemplos, ser modelos de empatia e compaixão. A causa animal, em particular, tem ganhado visibilidade, recebendo cada vez mais atenção da mídia e de políticos. Isso demonstra que nossa luta por proteção e direitos dos animais está sendo reconhecida, mas, ao mesmo tempo, a pressão para que façamos a diferença se torna maior.

Ainda assim, somos julgadas. A sociedade, por sua natureza crítica, tende a avaliar o que fazemos, questionando nossa capacidade de desempenhar esses papéis simultaneamente. A pressão para ser a “mãe perfeita”, a “empreendedora de sucesso” e a “ativista comprometida” pode ser esmagadora. No entanto, é importante lembrar que cada uma de nós possui sua própria jornada, e o que importa é a intenção e o amor colocados em cada ação.

Ser mãe, empreendedora e ativista é, sem dúvida, um desafio, mas também é uma fonte de gratificação e aprendizado constante. Cada dia traz novas oportunidades de crescer, tanto como profissional quanto como ser humano. E, no final das contas, o que realmente importa é a mudança que conseguimos provocar, seja na vida de uma criança em tratamento, em um animal resgatado ou na consciência coletiva da sociedade. A luta é árdua, mas o impacto é significativo, e isso faz tudo valer a pena.