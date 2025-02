Sustentabilidade além da política: o poder do ESG para empresas que querem vencer

A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris reacendeu a discussão sobre a relevância do ESG (Ambiental, Social e Governança) no ambiente corporativo. Enquanto algumas empresas tratam ESG apenas como um recurso de marketing, as organizações realmente comprometidas continuam avançando, entendendo que essa agenda não é uma tendência passageira, mas um diferencial competitivo crucial.

Pesquisas recentes reforçam essa realidade. Um estudo da Nielsen, publicado em outubro de 2024, revelou que 74% dos consumidores preferem marcas alinhadas a práticas sustentáveis. Além disso, fundos de investimento focados em ESG têm demonstrado maior resiliência, mesmo diante de crises econômicas globais. Esses dados refletem um movimento claro: consumidores e investidores valorizam organizações que não só prometem, mas entregam ações concretas em favor do meio ambiente e da sociedade.

Por outro lado, empresas que usaram ESG apenas como ferramenta de marketing enfrentam um dilema. Muitas estão abandonando a pauta, incapazes de sustentar iniciativas sem compromisso real. Já empresas engajadas investem em inovação, economia circular, redução de emissões e impacto social, consolidando-se como líderes em um mercado cada vez mais exigente.

Um exemplo é a Unilever, que reafirmou suas metas ambientais mesmo em um cenário político adverso, incorporando práticas mais sustentáveis em sua cadeia de produção. Essa postura não apenas reforça a confiança de consumidores e investidores, mas também estabelece um padrão de liderança responsável.

Reafirmar o compromisso com ESG não é uma escolha fácil. Requer coragem, visão de longo prazo e ações que muitas vezes não trazem retorno imediato. No entanto, essa abordagem é essencial para enfrentar os desafios globais e garantir a sobrevivência no mercado.

Empresas que integram ESG às suas estratégias não estão apenas contribuindo para um futuro sustentável, mas também se posicionando como protagonistas em um mundo que exige responsabilidade e inovação.