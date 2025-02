Gestão de Pessoas no Ceará: humanização e estratégia no centro das decisões

Com o encontro de diferentes gerações e desafios que vão além da busca por resultados financeiros, a gestão de pessoas se torna cada vez mais estratégica dentro das organizações que almejam o crescimento e o desenvolvimento sustentável dos negócios.

O cenário exige líderes capazes de unir tecnologia e empatia, fortalecendo vínculos em equipes diversas e geograficamente distribuídas. O foco precisa estar nas pessoas, suas relações e bem-estar, com conexões humanas genuínas e ambientes de trabalho que priorizem tanto a saúde mental quanto o desenvolvimento pessoal e profissional.

No Ceará, a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-CE) atua para impulsionar essa transformação. Nossa missão é inspirar empresas a adotarem práticas mais inclusivas e produtivas, colocando as pessoas no centro das decisões. Investir no desenvolvimento humano não é uma opção, é essencial para atrair e reter talentos, melhorar a experiência do colaborador e fortalecer a reputação das marcas.

A gestão de pessoas vai muito além de processos, ela envolve sustentabilidade, sucessão, compreensão das diferentes gerações e, sobretudo, a responsabilidade pelo impacto do trabalho no mundo. Assim, já não falamos mais apenas em futuro, mas em um presente que exige uma liderança capaz de enxergar a humanização não como uma tendência no ambiente corporativo, mas um valor inegociável.

Na ABRH-CE, assumimos o compromisso de consolidar o RH como área estratégica. Nosso papel é capacitar profissionais, promover conexões e oferecer soluções que alinhem metas organizacionais ao bem-estar dos colaboradores. Queremos fortalecer a gestão de pessoas como elemento essencial para superar os desafios do mercado cearense.

É hora de pensarmos no agora. Como lideranças, precisamos construir empresas mais humanas, inclusivas e resilientes. O Ceará, com sua riqueza cultural e talento empreendedor, tem todas as condições para ser um modelo de transformação no Brasil. Que possamos, juntos, moldar um mercado de trabalho que valorize o que temos de mais precioso: as pessoas.

Kássia Sales é presidente da ABRH-CE