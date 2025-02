Unidos pelo fortalecimento do segmento de asseio e conservação

A representatividade é a base para o desenvolvimento de qualquer setor econômico. No segmento de asseio e conservação, onde os desafios são diversos e os avanços dependem de diálogo e inovação, a contribuição sindical se apresenta como uma ferramenta essencial para consolidar conquistas e abrir novas possibilidades.

O Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Ceará (SEACEC) tem atuado com empenho para garantir que as empresas do setor sejam protagonistas em um mercado dinâmico e competitivo. Por meio de negociações trabalhistas equilibradas, suporte técnico e estratégico, e ações voltadas ao reconhecimento e valorização do setor, o SEACEC se firma como um parceiro indispensável para as empresas.

Esses resultados só são possíveis porque acreditamos na força coletiva. A contribuição sindical não é apenas um instrumento financeiro; ela é, acima de tudo, uma expressão de confiança e parceria entre as empresas e seu sindicato. Quando investimos em representatividade, estamos pavimentando um futuro mais estruturado e sustentável para o segmento como um todo.

Os benefícios são claros: maior capacidade de atuação frente às mudanças regulatórias, fortalecimento da imagem do setor junto à sociedade e suporte contínuo para os desafios enfrentados pelas empresas. Cada real investido nessa união retorna como conquistas que impactam positivamente o presente e o futuro.

É com esse espírito de cooperação que seguimos firmes em nossa missão de representar e fortalecer as empresas de asseio e conservação do Ceará. Contamos com o apoio de todos para que, juntos, possamos alcançar novos patamares de excelência e reconhecimento.

Fabiano Barreira é presidente do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (SEACEC)