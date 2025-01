Desafios e avanços na educação no Brasil e no mundo

A história da educação é complexa e varia conforme as realidades de cada país. A avaliação educacional, porém, permanece central, e o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), da OCDE, é uma referência global. O PISA mede o desempenho de alunos de 15 anos em leitura, matemática e ciências, fornecendo dados comparativos para aprimorar políticas educacionais. O Brasil, participante do PISA desde 2000, tem apresentado resultados modestos, subindo algumas posições, mas ainda distante das referências globais.

No Brasil, desafios educacionais significativos persistem, como uma taxa de escolarização de 30,5% entre jovens de 18 a 24 anos, com desigualdade notável entre brancos e negros. A taxa de conclusão do ensino superior é muito mais baixa entre negros e pardos, refletindo as desigualdades históricas no acesso à educação de qualidade.