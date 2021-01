Complexo acerto das vacinas

Após remanescerem incontáveis dúvidas sobre a aplicação de vacinas no combate ao coronavírus, finalmente Governo Federal e estados viram superadas dificuldades que pareciam incontornáveis, ensejando, assim, que os procedimentos ocorram no prazo acertado, o que evitará mais discórdia entre as autoridades governamentais, pondo-se fim a uma demanda rumorosa, que desgastou o Poder Público, ante uma população ansiosa, na esperança de ver banida uma moléstia que já registra avantajado número de óbitos, na extensão do seu território.

O Ministério da Saúde defrontou-se com uma questão exageradamente delongada, suscitando desentendimentos entre agentes públicos, em todos os níveis hierárquicos, num clima conflituoso, ocasionando intranquilidade aos dirigentes de nossa Nação e das Unidades Federadas. Confia-se, agora, em que, com tais ajustes, a efetivação do processo de imunização tenha curso, sem mais desencontros de ideias, mormente num instante em que todos se encontram empenhados na missão de barrar a ofensiva do impetuoso vírus, que se alastrou pelo universo inteiro.

Tendo fevereiro como marco prefixado para o início das aplicações, alvitra-se o cumprimento das normas estabelecidas, sem transgressões que acarretem discussões de inadmissível ressonância, sinalizadas pela incompreensão e o desacerto. Se outras nações, como os Estados Unidos, demograficamente bem maior do que a nossa, já avançaram na utilização da vacina salvadora, agora é a vez de o Brasil demonstrar competência, objetivando um combate cientificamente estruturado.

Que todos se unam neste propósito improrrogável, a fim de que venhamos a salvar a humanidade dessa dramática catástrofe perniciosa.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte