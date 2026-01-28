Diário do Nordeste
Ceará: Energias Renováveis e Poder na Era dos Data Centers

Escrito por
Aldairton Carvalho
Aldairton Carvalho é advogado
Legenda: Aldairton Carvalho é advogado

A transição tecnológica em curso impõe ao mundo um desafio estrutural que vai além da inovação: a necessidade urgente de ampliar e diversificar as matrizes energéticas globais. Robótica avançada, veículos autônomos, inteligência artificial, computação em nuvem e a expansão acelerada de data centers estão redefinindo os padrões de consumo energético em escala inédita. O progresso digital deixou de ser apenas uma questão de software; tornou-se, de forma definitiva, uma questão de energia.

Cada avanço tecnológico carrega uma demanda energética proporcionalmente maior. Algoritmos de inteligência artificial exigem capacidade computacional contínua; data centers operam 24 horas por dia, com alto consumo elétrico e necessidade permanente de refrigeração; veículos elétricos e sistemas autônomos transferem para a rede elétrica uma demanda antes concentrada em combustíveis fósseis. A digitalização do mundo físico desloca o centro do poder econômico para quem controla fontes seguras, abundantes e estáveis de energia.
 
Nesse contexto, energia passa a ser tratada como ativo estratégico, diretamente vinculado à soberania nacional, à competitividade industrial e à segurança geopolítica. Países e regiões que não expandirem suas matrizes, combinando fontes renováveis, sistemas de armazenamento, redes inteligentes e novas soluções energéticas, correm o risco de se tornarem dependentes, vulneráveis ou tecnologicamente irrelevantes.
 
A disputa global por liderança tecnológica é, em essência, uma disputa energética. Não haverá inteligência artificial em larga escala sem energia abundante; não haverá economia digital resiliente sem infraestrutura energética robusta; não haverá autonomia tecnológica sem capacidade própria de geração e distribuição. O futuro das novas tecnologias depende, de forma intrínseca, da expansão dessas matrizes.
 
É nesse cenário que o Ceará assume posição singular. O estado consolida-se como um dos principais polos de geração de energia eólica e solar do país, hub de cabos submarinos e avança de forma estratégica no hidrogênio verde, ao mesmo tempo em que se projeta como centro internacional de recepção de data centers. Essa convergência cria oportunidades únicas: atração de investimentos globais, fortalecimento da economia digital, geração de empregos qualificados e posicionamento geopolítico em uma economia cada vez mais movida a dados e energia limpa.

Aldairton Carvalho
Há 1 hora
