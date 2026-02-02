Diário do Nordeste
Cartas dinamarquesas

A queda na entrega de correspondências atinge outros países, como a Alemanha, a Grécia e o Reino Unido

Gilson Barbosa
Surpreso, vejo na Internet a notícia de que os Correios da Dinamarca não mais entregarão cartas. Fato, aliás, muito triste, imagino, para os dinamarqueses que ainda escrevem. E creio que muitos lá praticam, prazerosamente, aquele saudável costume. O serviço postal dinamarquês, o PostNord, decidiu acabar com a entrega após 400 anos de sua utilização, por muitas e sucessivas gerações.

A justificativa para a decisão é a de que houve uma queda abrupta no uso, da ordem de 90%, levando a principal operadora do país a encerrar por completo a entrega de cartas, desde o último dia útil de 2025. O anúncio foi gradualmente precedido pela retirada das tradicionais caixas de correio vermelhas, até então comumente presentes nas ruas, o que já chamava a atenção da população.

A PostNord, controlada pelos governos da Dinamarca e da Suécia, doravante passará a entregar apenas encomendas no território dinamarquês. Porém, na Suécia, a distribuição de cartas continuará normalmente. Em comunicado por e-mail, um diretor da PostNord Dinamarca alegou que menos de 5% da população ainda recebem comunicações em papel, não mais dependendo de cartas físicas como antes.

Apesar do fato, que entristece os praticantes da correspondência tradicional, estes ainda poderão enviar e receber suas cartas por uma empresa privada, a Dao. Segundo a União Postal Universal (UPU), agência da ONU sediada na Suíça e responsável pela regulação postal no mundo inteiro, o caso dinamarquês parece ser o primeiro em que a operadora historicamente designada para o serviço deixa de executá-lo.

A queda na entrega de correspondências atinge outros países, como a Alemanha, a Grécia e o Reino Unido. No ano passado, de um total de 4.600 funcionários, a PostNord demitiu 1.500 na Dinamarca. Com essas mudanças, tende também a desaparecer a figura do carteiro, que naturalmente conhece o trajeto diário de sua atividade e as pessoas destinatárias das correspondências, com as quais se encontra eventualmente no dia a dia.

Como tanta gente, ainda gosto de escrever, de receber e enviar cartas. Desde jovem, costumava aguardar, em casa, a passagem do carteiro, na ânsia de receber novas cartas em resposta às que escrevia. Havia certa poesia nisto e vejo que – sinal dos tempos! - essas coisas vão se perdendo em meio à insensibilidade da tecnologia. E aproveito para homenagear todos os carteiros brasileiros, pela recente passagem de seu dia, 25 de janeiro. Torço para que continuem a entregar cartas ainda por muito tempo aos que, como eu, resistem às (nem sempre boas) transformações da modernidade.

Saúde mental e trabalho

A partir de maio próximo (se não houver novo adiamento, como em 2025), a avaliação de riscos psicossociais terá de fazer parte da gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) das empresas

Valdélio Muniz
Há 41 minutos
Gilson Barbosa
Há 41 minutos
Concessões aeroportuárias e o tempo da arrecadação: lições do caso Fortaleza

Francisco Gildemir Ferreira da Silva
01 de Fevereiro de 2026
Verdade, liberdade e contemporaneidade caótica

Marcius Tadeu Maciel Nahur
01 de Fevereiro de 2026
O custo da dispersão para o varejo

No varejo contemporâneo, a dispersão é uma forma sofisticada de autossabotagem

Assis Cavalcante Júnior
01 de Fevereiro de 2026
Mataram o “Orelha”, mas me lembrei do “Galdino”

Gregório José
01 de Fevereiro de 2026
O caso Orelha e o limite da paciência diante de leis que falham

Erich Douglas
31 de Janeiro de 2026
Ética e política

Gonzaga Mota
31 de Janeiro de 2026
Sem educação, a violência contra animais continuará sendo só notícia

Fernanda Leite
30 de Janeiro de 2026
Quando o consumidor encontra orientação, o direito acontece

Diego Barreto
30 de Janeiro de 2026
O paradoxo do gás brasileiro

Marcelo Dourado e Paula Nogueira
29 de Janeiro de 2026
Mães atípicas e a inclusão

Kátia Miranda
29 de Janeiro de 2026
Ceará: Energias Renováveis e Poder na Era dos Data Centers

Aldairton Carvalho
28 de Janeiro de 2026
Davos revelou por que o Ceará e Caucaia podem ser o “endereço” da nova economia digital

O Estado reúne uma combinação rara de potencial de energia renovável, vocação logística e um importante ativo estratégico subestimado que é a conectividade internacional

Machidovel Trigueiro Filho
28 de Janeiro de 2026
Eleições e os riscos da intolerância política

Alfredo Homsi
28 de Janeiro de 2026
Segurança das mulheres em eventos populares: o papel das políticas públicas locais

Outro aspecto essencial é o encaminhamento adequado das mulheres que buscam ajuda

Ana Addobbati
27 de Janeiro de 2026
Menos litígio, mais negócio: a era da Reestruturação Preventiva

O grande diferencial desse modelo está na preservação do valor da empresa

Abimael Carvalho
27 de Janeiro de 2026
Educação Ambiental: a sua casa é a melhor escola

Henrique Alckmin Prudente
26 de Janeiro de 2026
O “dono” da “Bola”

Mas ele não se limitou apenas a bagunçar as trocas comerciais. Na política externa, deseja impor sua vontade acima de tudo

Gilson Barbosa
26 de Janeiro de 2026
Acordo trabalhista

Desde novembro de 2017, a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467) incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT (artigo 484-A) a possibilidade (agora legal) de rescisão contratual de trabalho por acordo mútuo

Valdélio Muniz
26 de Janeiro de 2026