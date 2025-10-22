Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carência: Oficiais de Justiça pedem socorro

Escrito por
Vagner Venâncio producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Vagner Venâncio é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará
Legenda: Vagner Venâncio é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará

Oficiais de Justiça do Ceará pedem socorro. Sem a devida reposição, o quadro de oficiais e oficialas do TJCE está com 92 servidores a menos do que há dez anos. Eram 723 em 2015, enquanto hoje são 631. O resultado? Demora no trâmite processual, sobrecarga de trabalho, cobranças com ameaças de PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e uma categoria exausta, com a saúde mental afetada. 

A resposta veio: a categoria deliberou em AGE (Assembleia Geral Extraordinária) pela realização de uma campanha na mídia por melhores condições de trabalho e por mais Oficiais de Justiça no Judiciário cearense. 

Queremos mostrar à sociedade que o profissional responsável por efetivar as ordens judiciais está sobrecarregado, atuando no seu limite. Muitas comarcas, inclusive, Fortaleza – onde há dez anos não é realizado concurso de remoção –, estão carentes de Oficiais de Justiça. 

Solicitamos à administração do TJ a realização de um concurso público para Oficial de Justiça robusto, com muitas vagas de imediato e um amplo cadastro de reservas, para que a categoria possa dar vazão às ordens judiciais, cujo volume cresce de forma exponencial no Ceará.

O Oficial de Justiça é o servidor do Poder Judiciário que efetiva as ordens judiciais. É ele quem materializa o fechamento da tríade processual: a parte autora entra com a ação, o juiz manda citar a parte demandada e, ao realizar a citação, o oficial completa esse ciclo entre autor, Estado-juiz e parte promovida. Portanto, somos nós que damos início efetivo ao processo. O Oficial de Justiça é, em certo sentido, o juiz na ponta: é o servidor que tem o primeiro contato com o jurisdicionado.

Cabe ao Oficial de Justiça cumprir todos os atos decorrentes do processo – desde a citação, que é o ato inicial e essencial para movimentar a ação, até a intimação da sentença, seja ela condenatória, absolutória (em sede penal) ou declaratória/constitutiva (em ações cíveis), exercendo papel fundamental na rede de enfrentamento à violência doméstica. 

Dessa forma, os Oficiais de Justiça são fundamentais para o exercício da democracia e para que a sociedade tenha assegurado constitucionalmente o acesso à justiça de forma célere e produtiva, atuando como agentes de pacificação social. Esse é o nosso papel: materializar as ordens judiciais.

Vagner Venâncio é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará

Lino Rampazzo é religioso
Colaboradores

O legado de São João Paulo II

Lino Rampazzo
Há 1 hora
Vagner Venâncio é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará
Colaboradores

Carência: Oficiais de Justiça pedem socorro

Vagner Venâncio
Há 1 hora
Edson Arouche é diretor do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec)
Colaboradores

Jovens: oportunidade e vontade de aprender devem caminhar juntas

Edson Arouche
21 de Outubro de 2025
Arthur Campos é consultor empresarial
Colaboradores

Capacitação empresarial

Arthur Campos
21 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Professor merece respeito!

Lembremo-nos, por exemplo, da professora que nos ensinou as primeiras letras, a compor as primeiras palavras ou a fazer as primeiras contas!

Gilson Barbosa
20 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Hora extra e bom senso

O mesmo se aplica ao empregado que, por opção, após cumprida a jornada, permanece na empresa, voluntariamente, para estudo ou descanso

Valdélio Muniz
20 de Outubro de 2025
Raquel Cavalcanti Ramos Machado é professora
Colaboradores

Antinomia normativa e institucional

Raquel Cavalcanti Ramos Machado
19 de Outubro de 2025
Antônio Netto é professor
Colaboradores

Dia Mundial de Combate ao Bullying

Antonio Netto
19 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Família: Base da sociedade

Gonzaga Mota
18 de Outubro de 2025
Mariana Lemos é advogada
Colaboradores

Planejamento sucessório e autonomia do idoso

Mariana Lemos
18 de Outubro de 2025
Danilo Campos é médico
Colaboradores

Vacinar é um ato de cuidado

Danilo Campos
17 de Outubro de 2025
Advogado
Colaboradores

O exagero das apreensões judiciais e a depreciação de bens

Renan Azevedo
17 de Outubro de 2025
Rafael Leitão é médico
Colaboradores

O combate à osteoporose na ortopedia

Rafael Leitão
17 de Outubro de 2025
Ernesto Saboia é conselheiro
Colaboradores

90 anos do TCE Ceará: tradição, inovação e compromisso com o bem público

Ernesto Saboia
16 de Outubro de 2025
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Adultos hipnotizados pelas telas: o vício além da infância

Antonio Netto
16 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira é deputado federal
Colaboradores

Carteira Docente: um instrumento de valorização e reconhecimento dos professores

Eunício Oliveira
15 de Outubro de 2025
Roberta Batista é pedagoga
Colaboradores

Mestres da transformação: o valor de quem ensina

Roberta Batista
15 de Outubro de 2025
Pedro Matos é deputado estadual (Avante)
Colaboradores

Agentes de saúde: compromisso e reconhecimento

Pedro Matos
14 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

A tutela: escolas e os conselhos

Davi Marreiro
14 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho externo e jornada

Ainda há quem alegue que trabalho externo tem como consequência automática a dispensa legal de controle de ponto, o que leva a crer na inexistência do dever de pagamento de horas extras

Valdélio Muniz
13 de Outubro de 2025