Black Friday não é só baixar preço, é proteger o seu negócio

Jean Leite Araújo Júnior
Jean Leite Araújo Júnior é advogado
Todo final de ano é igual quando chega a Black Friday: muitas empresas entram na correria das promoções, baixam preços, fazem anúncios, prometem frete grátis e acreditam que isso basta para vender muito. Porém, a verdade é que, por trás dessa operação, existem vários cuidados que precisam ser pensados com atenção — principalmente os jurídicos.

Ter uma assessoria empresarial engajada na rotina da empresa faz toda a diferença, porque não é só sobre vender mais, é sobre vender com segurança. Quando o volume de vendas aumenta, a operação também cresce, e isso envolve funcionários que vão trabalhar mais horas, contratos temporários, folgas, hora extra e descanso. Se nada disso for bem planejado, o que parecia lucro pode virar problema trabalhista.

Outro ponto importante é a proteção de dados. Em tempos de venda on-line, qualquer descuido pode custar caro. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) prevê multas de até R$ 50 milhões para empresas que vazam informações de clientes. Portanto, cuidar da segurança digital é tão importante quanto fazer uma boa campanha de marketing.

Também é preciso atenção com os contratos com fornecedores e transportadoras. Se vai vender mais, precisa garantir que o estoque, as entregas e os prazos estejam alinhados. Um contrato mal feito pode atrasar tudo e colocar a reputação da marca em risco. E, claro, o direito do consumidor precisa estar em primeiro plano. Quanto mais clara e transparente for a oferta, menores as chances de ações na Justiça, reclamações no Procon, nas redes sociais e na famosa página do Reclame Aqui.

Importante lembrar, ainda, que o aumento do volume de vendas exige atenção redobrada ao compliance fiscal, com a gestão segura de diversos tributos, a emissão correta de documentos fiscais, auditorias preventivas e regulares, além do controle de estoque, haja vista a possibilidade de devoluções e cancelamentos.

No fim das contas, a Black Friday não é só baixar preço. É planejar, prevenir e agir com responsabilidade. Ter ao lado uma advocacia empresarial que conhece a cultura e o jeito de funcionar da empresa faz toda a diferença. É esse acompanhamento que antecipa problemas, ajusta processos e garante que cada venda aconteça dentro da lei.

A presença de um advogado empresarial engajado permite que o empreendedor se concentre no que realmente importa: prosperar e fazer o negócio crescer de forma segura, sustentável e com credibilidade. Porque o verdadeiro desconto é aquele que não custa caro depois.

