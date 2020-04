Batalha antipandemia

Por maior que seja o empenho de autoridades para enfrentar o coronavírus, as mortes ampliam-se, acentuadamente, num alcance imprevisível em todos os continentes e nosso País. O Poder Central e os executivos estaduais e municipais mobilizam-se unidos nesta cruenta batalha, sem que até o momento se vislumbre algo tranquilizador, capaz de diminuir a tensão no Universo inteiro, mesmo com a descoberta de medicamentos miraculosos, com o fim de exterminar o truculento vírus, impedindo a sua propagação, após haver vitimado alguns milhões de vidas preciosas em todos os recantos do orbe.

O presidente da República, ministros, governadores, prefeitos, parlamentares, em todos os níveis hierárquicos, articulam-se, decididamente, numa indormida cruzada, que ainda se acha longe do ansiado término de uma avalanche que provoca recessão, principalmente nas economias dos países mais desenvolvidos.

O ministro da Saúde, ao lado de competentes colaboradores, anuncia alternativas mais ajustáveis à nossa realidade, sendo alvo de incompreensões, mas reorientando espectadores, mormente no quesito de política sanitária, objetivando salvar vidas, em toda nossa extensão demográfica.

Se Camilo Santana há se devotado combater esse ingente desafio, com empenho de sua equipe de vanguarda, a ele se somam outras colaborações espontâneas, numa unânime preocupação de resguardar a saúde de tantos coestaduanos.

Em nossa Unidade Federada tem predominado elogiável espírito de cooperação, num reconhecimento justo aos agentes públicos, nos vários escalões, com a louvável participação da mídia, no cumprimento de seu dever de informar com autenticidade, versões refletidoras dos fatos ocorrentes.

Que ninguém se escuse de ajudar, como lhe for possível, com vistas salvar existências valiosas, pondo fim a uma onda de desassossego, causadora de um turbilhão de incertezas.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte