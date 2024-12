Ansiedade no final do ano: o peso das expectativas

Com a chegada de dezembro, muitas pessoas experimentam uma ansiedade crescente, uma reação comum diante das múltiplas demandas que o período impõe. O final do ano, além de marcar um encerramento simbólico de ciclos, traz uma sobrecarga emocional alimentada por pressões sociais, profissionais e pessoais.



Compromissos familiares, festividades, metas não cumpridas e a necessidade de concluir projetos no trabalho criam um ambiente propício ao aumento do estresse. Segundo dados da International Stress Management Association, cerca de 80% das pessoas relatam um pico de estresse nessa época. Essa estatística reflete a intensidade com que as expectativas e obrigações podem impactar o bem-estar emocional.



Para muitos, o período também evoca lembranças de perdas e ausências, tornando as comemorações um momento melancólico. A reflexão sobre os planos feitos no início do ano e os resultados alcançados pode gerar sentimentos de insatisfação e autocrítica. Além disso, a sensação de urgência para "fechar o ano com chave de ouro" contribui para uma rotina intensa e desgastante.



Diante desse cenário, é essencial buscar equilíbrio. Reservar momentos para o autocuidado, praticar atividades relaxantes e priorizar eventos ou compromissos que realmente façam sentido podem ajudar a aliviar a tensão. Permitir-se redefinir tradições ou até mesmo dizer "não" a certas obrigações são passos importantes para preservar a saúde mental.



Se a tristeza ou a ansiedade persistirem, buscar o apoio de um psicólogo pode ser um passo fundamental. Profissionais capacitados podem ajudar a compreender e lidar com as emoções, oferecendo ferramentas para atravessar esse período de forma mais leve e equilibrada.



O fim do ano não precisa ser uma fonte de exaustão; com escolhas certas, ele pode ser uma oportunidade de renovação. Ao reconhecer as próprias limitações e fazer escolhas conscientes, é possível transformar esse período em uma oportunidade de crescimento e renovação emocional.

Víctor Costa é psicólogo