Uma expressão antiga, mas que ainda hoje pode ser aplicada a diversas situações é “A primeira impressão é a que fica”. Atualmente, podemos dizer que a primeira impressão sobre uma marca é aquela que vai determinar se o cliente se sentirá seguro para contratar ou não um serviço. Por isso, é importante cuidar de cada detalhe no primeiro contato.

Muitos elementos contribuem para essa primeira impressão, entre eles: a fachada do local, a recepção ao cliente, a atenção que o prestador de serviços dá ao cliente, que são fundamentais para conquistá-lo desde o primeiro encontro.

Mesmo com a ascensão das reuniões em formato virtual, o cuidado com a primeira impressão não pode ser deixado de lado. É importante o profissional criar uma atmosfera apropriada para que os potenciais clientes fiquem interessados em fechar negócio.

Para prestadores de serviços que não dispõem de um ambiente adequado, mas que gostariam de causar uma boa primeira impressão, existe a opção de contratar um coworking, solução que tem se popularizado entre esses profissionais. Coworkings são escritórios inteligentes que oferecem toda a estrutura que a empresa ou o profissional autônomo necessita para desenvolver as suas atividades, a vantagem é que o valor pago é proporcional ao uso, o que resulta em mais economia. Alguns coworkings atuam em segmentos especializados para melhor atender um público específico, existem, por exemplo, espaços exclusivos para advogados, psicólogos, corretores de imóveis, agências de marketing etc. Assim, nesse tipo de ambiente, existe uma comunidade que, além de fortalecer o network, ainda ajuda a causar uma primeira boa impressão, aumentando as chances de fechar de forma positiva a negociação com o cliente.

Em suma, é essencial cuidar dos detalhes do primeiro encontro com o cliente, boa organização do espaço e boa apresentação pessoal são importantes, mas não é só isso, demonstrar responsabilidade, comprometimento e dar atenção plena ao cliente também são fundamentais para que ele se sinta acolhido e que está em boas mãos.

Matheus Brito é sócio-diretor da Unijuris