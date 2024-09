A inovação precisa ser um pilar para a cultura organizacional

A era na qual vivemos, com suas constantes transformações, nos apresenta desafios diários que demandam respostas ágeis, criativas e, sobretudo, inovadoras, mostrando que inovar não pode ser algo esporádico, mas deve ser um pilar na cultura organizacional.

Para que a inovação seja realmente efetiva, é necessário que ela esteja enraizada no cotidiano da empresa, permeando todos os níveis hierárquicos. Isso significa criar um ambiente onde todos os colaboradores se sintam motivados e capacitados a pensar e propor soluções novas, contudo essa cultura de inovação só é possível quando começa pela liderança e alcança todos os colaboradores, para, juntos, evoluirmos.

Neste aspecto, a área de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) exerce um papel estratégico muito importante, pois atua na disseminação da cultura por meio da criação e implementação de programas de treinamento, iniciativas de desenvolvimento de competências e sistemas de reconhecimento que valorizem a inovação. Com as estratégias de comunicação interna e engajamento, o DHO assegura que todos os níveis da organização estejam alinhados com os objetivos de inovação.

Um exemplo desse compromisso é o Inova 2024, lançado durante o nosso Fórum de Cultura do Grupo São Luiz, sendo uma iniciativa liderada pelo time de DHO em parceria com a área de TI. Através dele, desmistificamos a inovação incremental com exemplos práticos, além de lançarmos uma plataforma de comunicação digital projetada para fortalecer a interação e engajamento dos nossos times. O ponto central é que essas iniciativas não se resumem a um evento, elas devem fazer parte da visão empresarial.

Nosso objetivo é promover a cultura de inovação e o aperfeiçoamento contínuo através da valorização das ideias de nossos colaboradores, contribuindo também para o sentimento de pertencimento em cada pessoa que está conosco. Todos ganham quando o ambiente organizacional favorece a inovação e a participação. Estou confiante de que, juntos, continuaremos a construir um futuro próspero e inovador.

Ana Paula Falcão é diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo São Luiz