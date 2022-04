A iluminação na arquitetura moderna

Luzes naturais e artificiais devem estar entrelaçadas à arquitetura moderna. Um projeto arquitetônico que apresenta tendências do cotidiano deve seguir transformando ambientes e inspirando pessoas. São experiências marcantes que, dependendo da situação, proporcionam vibrações históricas e culturais. A instrumentação de luminárias ideais para ambientes diversos pode resgatar memórias, narrativas, sensações, etc. A inspiração associada ao processo criativo causa impressões marcantes!

Devemos, então, imaginar que lugares não são simplesmente espaços vazios, pois tais concepções transformam vidas de pessoas. O projeto luminotécnico ajustado aguça questões e realça relações de consumo. Quando destacado de forma coerente teremos além do embelezamento, o uso racional e econômico desse recurso. A conscientização da metodologia aplicada tem o intuito de equipar aspectos técnicos e o intercâmbio da propagação luz com a arquitetura moderna.

Dessa forma, o processo modernista propaga a luz das convicções e a quebra de padrões, firmando transparência no lar, no escritório, na clínica, na indústria, etc. Imaginemos que a integração das luzes é necessária para qualquer projeto, pois revelará composições de cores do ambiente. Também há uma predisposição conceitual de mercado a partir de exigências, contudo, é válido destacar que, para alcançar o conforto luminoso é necessário atentar para a percepção, imaginar cenários, envolver cores e aspectos gerais do espaço trabalhado na arquitetura. A luz pode ser o diferencial. Essa exposição de critérios determinará a razão do planejamento em construção.



Por conseguinte, a relação da luminosidade com a área estudada pela arquitetura determina nossa perspicácia à frente das rotinas cotidianas. Por isso, é sempre bom que estejamos atentos ao processo de redefinição de conceitos - tarefa árdua, mas que reserva prazer. O entrelaçado do projeto que busca o conforto luzente segue entendimentos na distribuição harmoniosa de iluminação branca, amarela, dentre outras perspectivas. Estimulando ou fazendo descansar!

Luciana Malgarisi é arquiteta