Desinformação e fake news em nutrição

O aumento de notícias inverídicas, as chamadas fake news, tem ganhado bastante espaço na internet, especialmente nas mídias sociais, o que representa uma grave ameaça à saúde da população. Nas mídias sociais, as fake news chamam a atenção para equívocos e atitudes de risco, como dietas milagrosas sem comprovação técnico-científica, prescritas por pessoas sem formação acadêmica, que não consideram as necessidades nutricionais dos indivíduos nem as condições socioeconômicas em que estão inseridos.

Informações falsas podem levar as pessoas a adotarem dietas inadequadas ou perigosas. Por exemplo, dietas restritivas ou desequilibradas, podem resultar em deficiências nutricionais, perda de massa muscular, problemas digestivos e outras complicações de saúde. É fundamental estar atento a manchetes exageradas, sensacionalistas, principalmente se for de veículo de comunicação desconhecido ou com credibilidade questionável pelo público, ou pela crítica especializada.

Confira as datas da notícia, duvide de formatações incomuns e erros ortográficos. Também tente buscar na internet reportagens sobre o mesmo tema. Se nenhum veículo tiver publicado nada semelhante, pode ser um indicativo de que a notícia seja falsa. Os profissionais de saúde podem colaborar na desmistificação de fake news com a oferta de informações corretas, baseadas no conhecimento científico, além de indicar fontes confiáveis para busca de informações sobre saúde, como, por exemplo, o Ministério da Saúde (https://www.gov.br/saude/pt-br).

Especificamente sobre alimentação, uma boa fonte é o Guia Alimentar para a População Brasileira (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/publicacoes-para-promocao-a-saude/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf/view). Lembrando que o profissional nutricionista é o mais indicado para realizar um plano alimentar individualizado e de acordo com o estado de saúde, hábitos alimentares e necessidades específicas de cada indivíduo. A Ciência da Nutrição fornece ao profissional o embasamento correto e necessário sobre a alimentação e a saúde dos indivíduos.

Priscila Pessoa é professora do curso de nutrição da Unifametro