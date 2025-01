A força do comércio de bens e serviços no crescimento do Ceará

O setor terciário foi um grande impulsionador da recuperação econômica do País que registrou, no terceiro trimestre de 2024, um crescimento expressivo no Produto Interno Bruto (PIB). No Ceará, a relevância do setor do comércio de bens e serviços, que responde a cerca de 70% da economia estadual, reforça o papel estratégico no desenvolvimento regional. Sustenta não só o consumo interno, como também dinamiza a cadeia produtiva, promovendo efeitos multiplicadores sobre a agropecuária e a indústria. Com a retomada da confiança do consumidor e o crescimento da massa salarial real, o comércio mostrou resiliência em um cenário desafiador. Setores como alimentação fora do lar, transporte e turismo despontaram como grandes contribuintes, impulsionados por eventos sazonais, datas temáticas e também maior digitalização dos serviços.

O reajuste do salário mínimo traz efeito duplo: beneficia o consumidor, aumentando a renda disponível, e pressiona os custos das empresas. Assim, a necessidade de monitoramento da inflação e da taxa de juros, é fundamental para manter o dinamismo da economia, priorizando setores essenciais como alimentos, vestuário e saúde. Um ponto-chave é a inovação e adaptação de acesso dos pequenos e médios empreendedores à tecnologia, para que cheguem com rapidez aos mercados mais amplos e melhorem a relação com seus clientes. Outro fator relevante é o turismo, um dos pilares do comércio no Ceará. A valorização de eventos culturais e a promoção de destinos locais atraem consumidores e criam oportunidades.

Apesar da alta carga tributária, dos custos logísticos e do cenário inflacionário, o comércio cearense tem sido forte e demonstrado capacidade de superar barreiras, adotando práticas inovadoras e sustentáveis. Em 2025, o comércio no Ceará tem tudo para continuar gerando empregos e contribuindo para uma economia mais dinâmica e inclusiva. Com a união de esforços entre governo, empresários e sociedade, o setor pode se consolidar como o coração pulsante do desenvolvimento estadual. A resiliência, a força de trabalho e o otimismo dos cearenses são as bases para um futuro promissor.

Luiz Gastão é presidente do Sistema Fecomércio Ceará