A força da Brisanet no mercado de telecom nordestino

Com 26 anos celebrados neste dia 8 de outubro, a Brisanet é hoje a maior empresa de telecomunicações do Nordeste. No final de agosto, a empresa contava com cerca de 1,4 milhão de clientes no serviço de banda larga e 192 mil no serviço móvel, a empresa lidera regionalmente e é também a quinta maior telecom no Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O crescimento da Brisanet do interior às capitais do Nordeste reflete o compromisso de levar conectividade e promover inclusão digital em áreas carentes de infraestrutura de telecomunicações. Para além disso, a empresa foi eleita por seis anos consecutivos como líder em satisfação pela Pesquisa de Qualidade da Anatel, sempre colocando a experiência do cliente no centro das operações.

Nossa companhia se destaca pela infraestrutura robusta. Temos cerca de 43 mil km de backbone, mais 90 mil km de cabos de fibra óptica e 288 data centers espalhados pelo Nordeste, a telecom assegura uma internet de alta qualidade, chegando diretamente às casas dos consumidores. Além disso, temos avançado no serviço móvel, com implantação de infraestrutura e ativação nos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, cobrindo, até o fim de agosto, 157 cidades com o 5G.

Atualmente, a Brisanet emprega mais de 9 mil colaboradores, sendo 5.500 apenas no Ceará. Na sede localizada em Pereiro, no interior cearense, são cerca de 3.400 pessoas trabalhando, com massa salarial que movimenta o comércio local e impulsiona o desenvolvimento de toda a região do entorno, que envolve também a cidade de São Miguel, no Rio Grande do Norte.

Com a abertura de capital na B3 e com o leilão do 5G, ambos em 2021, a Brisanet reforçou sua relevância no cenário nacional de telecomunicações. E vai além de oferecer soluções tecnológicas em conectividade: promove inclusão social e se consolida como uma força transformadora no Nordeste. Com inovação e compromisso social, a empresa conecta pessoas, desenvolve a região e molda o futuro.

Jordão Estevam é diretor Comercial da Brisanet