Saiba como vai funcionar a linha de crédito para caminhoneiros da Caixa

A Caixa lançou uma linha de crédito voltada para caminhoneiros autônomos nesta sexta-feira (4). Com o programa Giro CAIXA Transportes, os beneficiários vão poder contar com taxas a partir de 1,99%.

Os créditos do programa antecipam custos de frete a caminhoneiros autônomos em 120 dias. Os benefícios serão depositados diretamente na conta dos caminhoneiros pelo Caixa Tem. Pelo aplicativo, também é possível solicitar o crédito.

O presidente do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec),Heitor Studart, aponta que a medida é necessária, uma vez que os profissionais autonômos estão em desvantagem em relação às cooperativas e grandes empresas de transporte de carga.

Como vai funcionar a linha de crédito?

A linha de crédito, que vai atencipar o pagamento dos caminhoneiros, pode ser solicitada pelas empresas que contratam serviços de frete a prazo à Caixa.

Assim, o pagamento será feito diretamente para o transportador autônomo, que receberá o valor à vista na conta-corrente, caso seja correntista da Caixa, ou na conta poupança digital, caso use o aplicativo Caixa Tem.

O crédito antecipará custos de fretes a caminhoneiros em 120 dias.

Qual a taxa de juros a ser cobrada?

A linha terá juros a partir de 1,99% ao mês. De acordo com a Caixa, a taxa máxima de juros dependerá do perfil de cada empresa, baseado no histórico de crédito do contratante.

Quais pagamentos podem ser antecipados?

Para participar do programa, as empresas precisam ter registro no sistema das Secretarias da Fazenda locais, a partir da emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal (MDF-e), documento que consta informações sobre a carga os responsáveis pelo transporte.

A amortização do empréstimo é feita em parcela única e o vencimento será na mesma data estipulada pelo transportador no MDF-e para o pagamento do frete.