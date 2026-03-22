Bolão acerta tudo e leva R$ 2,1 milhões na Dia de Sorte, em Fortaleza
Aposta feita na Capital foi dividida em 21 cotas.
Um bolão feito em Fortaleza acertou os sete números do concurso 1191 da loteria Dia de Sorte, na noite desse sábado (21), e ganhou o prêmio de R$ 2.199,449,76.
A aposta que faturou o prêmio milionário foi dividida em 21 cotas e foi feita na Loteria Aldeota, segundo a Caixa Econômica Federal.
As dezenas sorteadas foram 09 - 12 - 13 - 17 - 18 - 29 - 30, que também renderam a um bolão de Jundiaí, no Interior de São Paulo, a quantia de R$ 2.199,449,76.
Além das apostas de Fortaleza e Jundiaí, que levaram o maior prêmio, a Dia de Sorte também contemplou:
- 214 apostas com 6 acertos - R$ 1.815,62
- 5.895 apostas com 5 acertos - R$ 25,00
- 66.359 apostas com 4 acertos - R$ 5,00
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O próximo sorteio da Dia de Sorte ocorre na próxima terça-feira (24), com prêmio estimado em R$ 150 mil.
Como jogar na Dia de Sorte?
Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).
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As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5053, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.