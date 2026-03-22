Bolão acerta tudo e leva R$ 2,1 milhões na Dia de Sorte, em Fortaleza

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Um bolão feito em Fortaleza acertou os sete números do concurso 1191 da loteria Dia de Sorte, na noite desse sábado (21), e ganhou o prêmio de R$ 2.199,449,76.

A aposta que faturou o prêmio milionário foi dividida em 21 cotas e foi feita na Loteria Aldeota, segundo a Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram 09 - 12 - 13 - 17 - 18 - 29 - 30, que também renderam a um bolão de Jundiaí, no Interior de São Paulo, a quantia de R$ 2.199,449,76.

Além das apostas de Fortaleza e Jundiaí, que levaram o maior prêmio, a Dia de Sorte também contemplou:

214 apostas com 6 acertos - R$ 1.815,62

5.895 apostas com 5 acertos - R$ 25,00

66.359 apostas com 4 acertos - R$ 5,00

Veja também Negócios Aposta simples de Fortaleza fatura R$ 195 mil na Mega-Sena; veja números Negócios Resultado Dia de Sorte 1191 de hoje, 21/03; prêmio é de R$ 4,5 milhões

O próximo sorteio da Dia de Sorte ocorre na próxima terça-feira (24), com prêmio estimado em R$ 150 mil.

Como jogar na Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5053, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.