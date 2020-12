Zoológico de Fortaleza aproxima onças para tentar formar casal

O Zoológico Municipal Sargento Prata, no bairro Passaré, em Fortaleza, recebeu na última segunda-feira (21), uma fêmea da espécie Puma concolor, mais conhecida como onça-parda ou suçuarana. Chamada de Léa, o animal que tem cerca de três anos, vivia em outro zoológico da Capital. A mudança de local é para oferecer maior bem-estar ao animal, que passa a habitar um recinto projetado para grandes felinos. Com a chegada da fêmea, os profissionais do equipamento projetam a aproximação entre ela e o macho da mesma espécie, chamado Sansão, que já está no Zoológico desde julho de 2019, para que se tornem um casal.

Sansão tem a mesma idade que Léa, e foi para o Zoológico Municipal após ter sido resgatado no município de Reriutaba. Ele não tem condições de ser reintroduzido na natureza. De acordo com a zootecnista e responsável técnica pelo Zoológico, Leanne Soares, quando surgiu a oportunidade de Sansão fazer par com uma fêmea, houve um diálogo entre os zoológicos para fazer o pareamento dos dois.

Legenda: Sansão tem a mesma idade que Leia, e foi para o Zoológico Municipal após ter sido resgatado no município de Reriutaba, infelizmente ele não tem condições de ser reintroduzido na natureza. Foto: Helene Santos

Segundo a zootecnista, “eles estão no mesmo recinto, mas estão separados por um espaço físico mesmo, onde eles só conseguem sentir o cheiro um do outro e visualizar em alguns momentos”. De acordo com ela, a aproximação vai ser feita de forma gradual, observando o comportamento dos dois, para se ter segurança. “Só vamos juntá-los quando percebermos que eles estão realmente seguros para serem apresentados, para que não haja desavenças ou brigas”, explica.

Com Léa, o plantel passa a ter 186 animais e 55 espécies, que podem ser vistos de terça a domingo, das 9h às 13h. O espaço estará fechado nos dias 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro de 2021. Nos demais dias funciona normalmente, exceto às segundas quando o parque é fechado para manutenção.

O Zoológico Municipal Sargento Prata é gerenciado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), sendo o único equipamento do Ceará que possui equipe técnica composta por biólogo, médica veterinária e zootecnista.

Serviço:

Zoológico Municipal Sargento Prata

Funcionamento: de terça a domingo das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Prudente Brasil, 685 - Passaré

Entrada gratuita