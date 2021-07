Um vídeo postado no Instagram do cantor Wesley Safadão, neste fim de semana, chamou atenção dos usuários das redes sociais nesta segunda-feira (26). Internautas apontam suposto assédio do conferencionista e pregador religioso André Vitor. Nas imagens é possível ver uma criança rejeitando um abraço do religioso. Após ser afastado pela menina, André puxa a blusa para baixo, em direção ao short.

No início desta tarde, o cantor Wesley Safadão e a influenciadora digital Thyane Dantas defenderam André Vitor em postagens no Instagram e negaram que houve assédio. O pregador é amigo do casal e convive na casa deles há mais de sete anos. Ele é presente em festas e viagens da família do cantor cearense.

Usuários de redes sociais apontam a situação, que envolve uma menina que estava de biquíni, como assédio.

Wesley Safadão e Thyane Dantas explicaram que André Vitor sofre com "complexo" por estar "acima do peso" e, consequentemente, pela aparência. Segundo eles, é comum o pregador puxar a blusa para esconder a barriga quando fotografado e ficar entre as pessoas ou no fundo das imagens.

Wesley Safadão Cantor Uma pessoa de total confiança minha, da minha esposa, da minha filha, do nosso ciclo de amizades. Realmente é uma grande injustiça que estão querendo fazer com ele

Wesley Safadão disse que usuários das redes sociais "passaram do limite" e se tornaram verdadeiros "juízes".

"A gente precisa espalhar mais amor, mais paz. Sempre que acontece esse tipo de coisa eu fico me perguntando: 'Meu Deus, se coisas boas repercutirem como as ruins...'. Mas não. É porque realmente não dá like, não é importante. A gente só vê ódio e julgamentos. Vamos ter empatia pelo próximo, vamos parar de querer cancelar as pessoas", destacou Wesley Safadão.

Thyane Dantas desabafou sobre os comentários da internet e também defendeu André Vitor: "É uma corrente de ódio, de desamor, sabe? De apontamento, de julgamento. Meu povo, parem com isso. Se questionem, se dê ao direito da dúvida. Parem de apontar a vida dos outros. O André tem sim um complexo com o corpo".

"Odeio isso que estão me acusando", diz conferencionista

Em vídeo postado em seu perfil do Instagram, André Vitor afirma que as imagens compartilhadas na internet foram tiradas de contexto. Na publicação, ele relata que trava uma luta contra a balança e se sente desconfortável com o peso. Por isso, puxa a blusa.

"Vocês vão ver em fotos ou nos stories, que eu fico atrás dos meus amigos, às vezes eu coloco uma almofada na minha frente, puxo a camisa, pela questão do peso e não por maldade", relata.

André Vitor conta também que está junto de amigos, que o conhecem e sabem quem ele é, e que as acusações precisam parar.

André Vitor Conferencista "Eu sei quem eu sou, minha família sabe quem eu sou, meus amigos sabem quem eu sou. Desde os 15 anos eu tenho tido uma caminhada edificando pessoas, elevando Jesus para outros. Não como religioso, mas como alguém que ama a Deus. Toda a minha conduta jamais será destruída por uma tentativa de assassinar, não a minha reputação, porque eu não tenho nem apego a reputações, eu tenho apego aos meus valores, aos meus princípios. Eu odeio isso que estão me acusando".

Pais lembram que acusações expõem criança

Os pais da criança que aparecem nas imagens compartilhadas na internet aparecem no vídeo postado por André Vitor. Na gravação, eles dizem que são bastante amigos do religioso, que confiam nele e reforçam que toda a situação criada expõe a filha.

"Ele é um grande amigo, a gente acredita nele, a gente confia nele, a gente tá sempre junto. Então, o mais chato aí é expor a nossa filha numa situação dessa. Isso aí deveria ser dado basta, isso deveria ser dado um fim, porque isso expõe a criança", fala o pai.

"O André é de dentro da nossa casa, o André é nosso irmão. Toda essa situação que ocorreu como vocês viram no vídeo, nós estávamos lá, estávamos perto. Nós todos estávamos brincando. Isso para mim é inaceitável. Eu acordei triste com tanta notícia sem pé nem cabeça. O André é um grande homem de Deus", afirma a mãe.

Após a fala dos pais, o pregador religioso afirmou que está tentando manter seu equilíbrio emocional e que acionou sua equipe criminal para ver todos os que o acusam.

Amizade com forrozeiros Em 2017, o Diário do Nordeste conversou com André Vitor. Na época, o pregador chamava atenção nas redes sociais pelo bom relacionamento com nomes da música. Além de Wesley Safadão, o pregador também já tinha amizade com as irmãs Simone e Simaria e com a forrozeira Márcia Fellipe. Em entrevista. André Vitor falou sobre os ataques que recebia na internet por ter amizade com os cantores de forró.

