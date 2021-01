Veja o antes e o depois do Aterro da Praia de Iracema no Réveillon de Fortaleza

O Réveillon de Fortaleza, tradicionalmente realizado no Aterro da Praia de Iracema, não ocorreu neste ano devido à pandemia da Covid-19. Para evitar aglomerações de pessoas, foram colocadas grades em uma extensão de dois quilômetros, na orla e no trecho que compreende a Rua Ariús e a Barão de Studart, nas avenidas Beira Mar e Historiador Raimundo Girão.

Aterro da Praia de Iracema tem movimentação tranquila e sem aglomerações no Réveillon 2020

Desta forma, as pessoas que viam a passagem de ano no local no passado brindaram a chegada de 2021 de uma forma diferente. O Diário do Nordeste separou imagens do Aterro, tiradas nos dias 31 de dezembro de 2019 e deste ano, para comparar o antes e o depois. Confira:

Foto de 2019: Thiago Gadelha

Foto de 2020: Natinho Rodrigues