Veja listas de agendados para vacinação em Fortaleza nesta sexta (28) e neste sábado (29)

A Prefeitura de Fortaleza divulgou as listas de agendamentos para vacinação contra a Covid-19 de sexta-feira (28) e sábado (29). Será retomada a vacinação das pessoas pertencentes à terceira fase da campanha, além de trabalhadores da saúde.

A terceira fase inclui pessoas com comorbidades, deficiências permanentes, gestantes e puérperas. São chamados aqueles com cadastro atualizado na plataforma Saúde Digital, informando qual a comorbidade ou condição contemplada nesta etapa.

Segundo o prefeito Sarto Nogueira, haverá ainda, nesta sexta, uma "repescagem", no drive-thru do Centro de Eventos, para aqueles que não tomaram a segunda dose da CoronaVac.

Vacinação de professores

O governador Camilo Santana anunciou que a vacinação dos professores do Ceará contra a Covid-19 deverá começar nesta sexta ou no sábado. A previsão foi repassada pelo gestor na manhã desta quinta-feira (27) durante cerimônia virtual para entrega de tablets de alunos do 1º ano do Ensino Médio da rede estadual.

Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, é o primeiro município do Ceará a aderir à imunização dos educadores, começando ainda nesta quinta-feira.

Em Fortaleza, a quarta fase da campanha começou segunda-feira (24) com a vacinação de pessoas em situação de rua.