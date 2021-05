Veja lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza neste sábado (22)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza divulgou, na tarde desta sexta-feira (21), a lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 na Capital, referente a este sábado (22).

Durante todo o dia, a imunização ocorrerá na modalidade drive-thru e salas de acolhimento de 54 pontos de vacinação.

Além dos trabalhadores da saúde, serão atendidos integrantes da terceira fase da campanha de vacinação, que inclui pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas e pessoas com deficiência permanente.

Veja lista de profissionais da saúde

Veja lista de agendados da 3ª fase

Segundo a prefeitura, pessoas que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca e estão com data limite do cartão de vacinação próxima ao vencimento, mas não foram agendadas, podem comparecer a qualquer um dos postos de vacinação para receber a segunda dose.

Locais de vacinação

- Drive-thru e salas de acolhimento para vacinação, para atender tanto os idosos que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

- Arena Castelão

- Centro de Eventos

- Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

- Sesi Parangaba

Postos de saúde

Regional de Saúde I

Airton Monte (Rua Alberto Oliveira, s/n – Jardim Iracema)

Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 – Barra do Ceará)

Fernando Façanha (Rua Rio Tocantins, s/n – Jardim Iracema)

Guiomar Arruda (Rua Gal Costa Matos, 06 – Pirambu)

Maria Aparecida (Av. K, 915 – Vila Velha)

Paulo de Melo (Rua Bernardo Porto, 497 – Monte Castelo)

Virgílio Távora (Av. Mons. Hélio Campos, s/n - Cristo Redentor)

Regional de Saúde II

Aida Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 – Vicente Pinzón)

Benedito Arthur de Carvalho (Rua Jaime Leonel, 228 – Luciano Cavalcante)

Flávio Marcílio (Avenida Abolição, 4180 – Mucuripe)

Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 – Praia do Futuro)

Irmã Hercília (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Rigoberto Romero (Rua Alameda das Graviolas, 195 – Cidade 2000)

Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 – Rodolfo Teófilo)

César Cals de Oliveira (Rua Pernambuco, 3172 – Pici)

Eliézer Studart (Rua Tomáz Cavalcante, 546 – Autran Nunes)

Humberto Bezerra (Rua Hugo Vitor, 51 – Antônio Bezerra)

Licínio Nunes (Rua 06, s/n – Quintino Cunha)

Mariusa Silva (Rua Araça, 440 – Bonsucesso)

Hermínia Leitão (Rua General Couto, 470 – Quintino Cunha)

Waldemar Alcântara (Rua Silveira Filho, 903 – Jóquei Clube)

Regional de Saúde IV

Antônio Ciríaco (Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba)

Dom Aloísio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Francisco Monteiro (Av. Dos Eucaliptos, s/n – Dendê)

Gothardo Peixoto (Rua Irmã Bazet, 153 - Damas)

José Valdevino (Rua Guará, s/n – Itaoca)

Gutemberg Braun (Rua Monsenhor Agostinho, 505 – Vila Peri)

Regional de Saúde V

Abner Cavalcante (Rua Joana Batista, 471 – Bom Jardim)

Argeu Hebster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 – Bom Jardim)

Guarany Mont’Alverne (Rua Geraldo Barbosa, 3230 – Granja Lisboa)

José Elísio (Rua Juvêncio sales, s/n – Aracapé)

Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n – Granja Portugal)

Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1ª etapa – Conjunto Ceará)

Pontes Neto (Rua 541, 150 - 2ª etapa – Conjunto Ceará)

Regis Jucá (Av I, 618 – Mondubim)

Siqueira (Av. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Viviane Benevides (Rua João Areas, 1296 – Manoel Sátiro)

Graciliano Muniz (Rua 106, 345 – Conjunto Esperança)

Regional de Saúde VI

Acrísio Eufrasino (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos índios – Pedras)

Anísio Teixeira (Rua Guarany, 355 – Parque Itamaraty)

César Cals (Rua Capitão Aragão, 555 – Alto da Balança)

Edmar Fujita (Avenida Alberto Craveiro, 1480 – Boa Vista)

Edilmar Norões (Rua H, 319 – Parque Dois Irmãos)

João Hipólito (Rua III, 88 – Dias Macêdo)

Maria de Lourdes (Rua Reino Unido, 115 – Jardim das Oliveiras)

Marcus Aurélio (Rua Iracema, 1100 – Santa Filomena)

Monteiro de Moraes (Avenida Evilásio Alm Miranda, s/n – Sapiranga Coité)

Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n – Jangurussu)

Otoni Cardoso (Rua José Teixeira Costa, 643 – Paupina)

Waldo Pessoa (Rua Capitão Hugo Bezerra, 75 – Barroso)

No domingo (23), a vacinação contra Covid-19 ocorre no Centro de Eventos, Castelão, Sesi Parangaba e shopping RioMar Fortaleza, mediante agendamento.

Terceira etapa da vacinação

Iniciada em 5 de maio, esta etapa da campanha de imunização acontece simultaneamente à vacinação do público prioritário da primeira e da segunda fases da campanha (idosos, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de salvamento e segurança).

A vacinação é organizada por agendamento pela Prefeitura a partir do cadastro feito na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

As pessoas que realizaram o preenchimento dos dados, mas não receberam confirmação do cadastro, devem entrar em contato pelo telefone 0800 275 1475 para consulta da efetivação do cadastro.