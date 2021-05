Vacinação contra Covid-19 em Fortaleza ocorre em 54 pontos neste sábado (22)

A campanha de imunização contra Covid-19 em Fortaleza ocorre, neste sábado (22), em 50 postos de saúde, no Centro de Eventos, Castelão, Sesi Parangaba e shopping RioMar Fortaleza. Serão vacinados profissionais de saúde e pessoas contempladas na terceira fase mediante agendamento. A informação foi divulgada pela secretária da Saúde, Ana Estela Leite, em transmissão nas redes sociais.

As listas de pessoas agendadas são divulgadas no site da Prefeitura, até o fim da sexta-feira (21). Nos postos de saúde onde ocorre vacinação, não h atendimento ao público.

Pessoas que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca e estão com data limite do cartão de vacinação próxima ao vencimento, mas não foram agendadas, podem comparecer a qualquer um dos postos de vacinação para receber a segunda dose.

No domingo (23), a vacinação contra Covid-19 ocorre Centro de Eventos, Castelão, Sesi Parangaba e shopping RioMar Fortaleza, mediante agendamento.

Conforme Ana Estela, a prefeitura está concluindo a aplicação da segunda dose da Coronavac em pessoas acamadas, a domicílio. A secretária afirmou que uma repescagem para o público com a segunda dose deve ser feita na próxima semana, e que todas as pessoas que estavam com a dose atrasada já foram agendadas.

Terceira etapa da vacinação

Iniciada em 5 de maio, a terceira fase da campanha de imunização contempla gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente. A etapa acontece simultaneamente à vacinação do público prioritário da primeira e da segunda fases da campanha (idosos, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de salvamento e segurança).

Até quinta-feira (20), 522.074 pessoas receberam a primeira dose de um imunizante e 316.829 pessoas, as duas. Veja os índices de vacinação da primeira dose por público, segundo a prefeitura de Fortaleza:

Trabalhadores da saúde - 108.280 pessoas - 80,1% da meta do Ministério da Saúde

Idosos acima de 75 anos - 102.934 - 117,2% da meta

Idosos de 60 a 74 anos - 242.771 - 94,8% da meta

Forças de segurança - 4.603 pessoas - 36,8% da meta

A vacinação é organizada por agendamento pela Prefeitura a partir do cadastro feito na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

As pessoas que realizaram o preenchimento dos dados, mas não receberam confirmação do cadastro, devem entrar em contato pelo telefone 0800 275 1475 para consulta da efetivação do cadastro.