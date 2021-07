Veja a previsão do tempo para o Ceará até esta segunda-feira (19)

A previsão do tempo para este domingo (18) em todo o Ceará é de céu com poucas nuvens, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza, houve registro de chuva durante esta madrugada

Segundo a Funceme, as precipitações passageiras se devem pela atuação de áreas de instabilidade que se aproximam do Estado. Dados parciais do órgão na manhã deste domingo indicam que choveu em três municípios: Granja, Sobral e Martinópole.

Para o resto do domingo, é prevista nebulosidade variável em todas as regiões, com possibilidade de chuva na faixa litorânea, na região Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns.

Começo da semana

Para esta segunda-feira (19), a previsão do tempo no Ceará é de céu variando entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões. Há possibilidade de chuva na faixa litorânea.

A previsão para terça-feira (20) é a mesma de segunda-feira, conforme aponta a Funceme.

