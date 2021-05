Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará neste sábado (29)

A previsão do tempo para Fortaleza e os demais municípios do Ceará neste sábado (29) é de predomínio de céu claro, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Há a expectativa é de céu com poucas nuvens, colaborando, inclusive, para baixa umidade do ar, principalmente no Centro-Sul do Estado. Os meteorologistas apontam que os valores extremos podem variar entre 40 e 50%.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), taxas de umidade abaixo dos 60% já não são ideais para a saúde humana. No Ceará, os índices mais baixos, conforme a climatologia, começam a cair ainda mais no segundo semestre do ano.

Interior

As regiões do interior do Estado, especialmente, o Centro-Sul, são as áreas onde a umidade relativa do ar costuma apresentar taxas mais preocupantes. Isto se dá por condições naturais.

Segundo a gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, a continentalidade (distância do Oceano) também contribui para os baixos índices de umidade relativa do ar.

Além disso, informa, os ventos mais fortes ajudam a aumentar a evapotranspiração da vegetação, já castigada pelo solo seco e a falta de chuvas.

"Já próximo à faixa litorânea, a umidade proveniente da evaporação da água do mar e que é transportada ao continente pelos ventos faz com que esta porção do Estado não apresente tempo seco como aquele no interior”, explica Meiry Sakamoto.