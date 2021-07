Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará neste fim de semana

O fim de semana que é fim do mês de julho e início de agosto deverá apresentar condições de tempo favoráveis ao predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro em Fortaleza. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Tarde e noite deverão ter predomínio de céu claro. A temperatura mínima deve ser de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C neste sábado (31).

No domingo (1º) na Capital, o clima será semelhante, com a diferença de que a máxima do dia deve chegar a 32 °C.

PREVISÃO PARA O CEARÁ

Em todas as macrorregiões do Ceará, o fim de semana mantém o predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro pela manhã, conforme a Funceme.

A previsão é que, em ambos os dias, haja o predomínio de céu claro no período da tarde. Imagens de satélite desta sexta-feira (30) revelam pouca nebulosidade sobre o interior do Estado.

