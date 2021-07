Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará neste fim de semana

O fim de semana deve começar com chuva neste sábado (24), em Fortaleza. Para o dia, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê céu variando de parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva na madrugada e na manhã.

Tarde e noite deverão ser de poucas nuvens. A temperatura mínima deve ser de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C.

No domingo (25) na Capital, o clima será semelhante, com as diferenças de que não há expectativa de precipitações e a máxima do dia deve chegar a 32 °C.

Previsão para o Ceará

No restante do Estado, o fim de semana pode registrar chuva na faixa litorânea, conforme estimativa da Funceme.

A previsão é que, em ambos os dias, o céu varie de parcialmente nublado a claro pela madrugada e manhã. No restante do período, predomínio de céu claro.

Legenda: Veja a previsão deste sábado Foto: Reprodução / Funceme