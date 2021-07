Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta terça-feira (27)

A previsão do tempo para Fortaleza nesta terça-feira (27) é de céu variando entre parcialmente nublado a claro entre a madrugada e o início da manhã. Para o restante do dia, céu com poucas nuvens.

Indicativo foi divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

PREVISÃO EM TODO O CEARÁ

Tendência para todo do Ceará é parecida com a prevista na Capital. Segundo a Funceme, a previsão é de céu entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as regiões durante a madrugada e a manhã.

No resto do período, indicativo é de predomínio de céu claro. Cenário com poucas nuvens foi previsto para o Ceará para este início de semana. Não há expectativa de chuvas, conforme o órgão meteorológico.

Baixa umidade

Até esta terça-feira (27) a Funceme aponta expectativa de baixa umidade relativa do ar em todo o Estado. São esperados valores entre 25 e 35% no período da tarde, em especial na região centro-sul.

