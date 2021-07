Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta terça-feira (13)

Fortaleza tem possibilidade de chuva na madrugada e na manhã desta terça-feira (13), de acordo com o prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Já nos períodos da tarde e da noite, a expectativa é de céu com poucas nuvens. A temperatura mínima deve ser de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C.

Ceará

No restante do Ceará, a Funceme prevê predomínio de céu variando entre claro e parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuvas passageiras em determinadas áreas do Estado.

A instituição também aponta que somente o litoral apresenta, neste momento, tendência de precipitações, mas ainda de forma pontual.