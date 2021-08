Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta sexta-feira (13)

Fortaleza pode amanhecer nublada nesta sexta-feira (13). Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), há, ainda, baixa possibilidade de chuva durante a madrugada.

A temperatura mínima deve ser de 24 °C e a máxima pode chegar a 32 °C. No restante do dia, o céu pode variar de parcialmente nublado a poucas nuvens.

No sábado (14), o clima permanece igual na Capital, mas pode ocorrer sutil queda da temperatura mínima para 23 °C.

Ceará

No restante do Estado, a sexta deverá ser de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza, nos sertões Central e do Inhamuns.

Legenda: Veja a previsão para a Capital Foto: Reprodução / Funceme

Já no sábado (14), a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.