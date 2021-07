Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta quinta-feira (1º)

Fortaleza deve começar o mês de julho com chuva. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão para essa quinta-feira (1º) é de precipitações na madrugada, manhã e noite.

Já à tarde, o céu pode variar de parcialmente nublado a claro. A temperatura mínima prevista é de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C.

Na sexta-feira (2), a Capital deve amanhecer com céu parcialmente nublado, também com possibilidade de chuva.

Ceará

Segundo a Funceme, deve chover em mais de 50% dos territórios de quase todas as macrorregiões do Ceará, exceto Ibiapaba e o Sertão Central e Inhamuns, onde as precipitações poderão ser mais restritas.

A tendência é que as chuvas sejam registradas a partir da madrugada sobre a faixa litorânea, mas os maiores acumulados deverão ocorrer durante o período da tarde e da noite deste dia.

Para sexta-feira (2), há um indicativo de precipitações para todo o Estado. No entanto, porções mais restritas de cada região (de 5% a 20%).

O órgão explica que o atual cenário se dá pela aproximação de nuvens mais desenvolvidas formadas a partir de áreas de instabilidade oriundas no norte e leste do Nordeste.

Legenda: Veja como ficará o clima no Ceará Foto: Funceme