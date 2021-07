Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta quarta-feira (14)

Fortaleza tem possibilidade de chuva na madrugada e na manhã desta quarta-feira (14), conforme o prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Durante todo o dia, a expectativa é de céu variando de parcialmente nublado a claro. A temperatura mínima deve ser de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C.

CEARÁ

Na análise do Estado, a Funceme prevê predomínio de céu variando entre claro e parcialmente nublado em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea.

Análise de satélite da tarde desta terça-feira (13) mostram poucas nuvens sobre o Ceará, assim como em todo o Nordeste.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuva no Estado entre fevereiro e maio, permanece afastada da costa cearense.

